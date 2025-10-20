Konya Karatay Belediyesi'nin, gençlerin spora olan ilgisini artırmak ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmak amacıyla düzenlediği Kış Spor Okulları'nda eğitimler tüm hızıyla sürüyor.

KONYA (İGFA) - Konya Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 1970 öğrencinin eğitim aldığı Kış Spor Okulları'nda gençlerin geleceğini sporla şekillendirdiklerini belirterek; 'Karatay'ın her köşesinde sporu yaşamın bir parçası haline getirmek için çalışıyoruz.' dedi.

Karatay Belediyesi'nin gençlerin vakitlerini sporla iç içe geçirmesini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Kış Spor Okulları'nda eğitimler devam ediyor.

Karatay Kış Spor Okulları'nda voleybol, cimnastik, taekvando, masa tenisi, okçuluk, kort tenisi, basketbol, futbol, judo ve güreş gibi 10 farklı branşta 1970 öğrenciye eğitim veriliyor. Her biri alanında uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenen kurslar, çocuklara hem spor yapma hem de eğlenme fırsatı sunuyor. Kış Spor Okulları'nda eğitimler 18 Ocak 2026 Pazar gününe kadar sürecek.

KILCA: SPORA OLAN YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDECEK

Bir toplumun en güçlü temelinin sağlıklı nesiller olduğuna vurgu yapan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, gençlerin geleceği için spora yapılan yatırımların artarak süreceğini söyledi.

Hasan Kılca, 'Spor Okullarımız ile geleceğe zihnen ve bedenen sağlıklı nesiller yetiştirmenin temellerini atıyoruz. Kurslarımız sayesinde çocuklarımız hem yeteneklerini keşfediyor hem de sosyalleşerek keyifli zaman geçiriyor ayrıca yeni dostluklar kuruyor. Kış Spor Okullarımızda bu yıl 1970 öğrencimiz eğitim alıyor. Her bir öğrencimizin sağlıklı, başarılı ve mutlu bireyler olarak yetişmesi için çok çalışıyoruz. Okul bahçelerimize yaptığımız spor salonları, yapımı devam eden ve belediye tarihinin en büyük bütçeli yatırımı olan Karatay Spor Merkezi gibi birçok yatırımımız gençlerimize ve spora verdiğimiz önemi gösteriyor. Spor Okullarımızda eğitim gören öğrencilerimize başarılar diliyorum. Karatay'da her bir çocuğumuzun sporla büyüyüp, sağlıklı bir geleceğe adım atması için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz.' diye konuştu.



