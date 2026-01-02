Nilüfer Belediyesi, 2025 yılında da tiyatroseverleri nitelikli yapımlarla buluşturdu. Nilüfer Kent Tiyatrosu'nun (NKT) prodüksiyonlarının yanı sıra seçkin misafir ekipleri de ağırlayan Nilüfer Belediyesi, zengin repertuvarıyla sanatseverlerden tam not aldı.

BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Kent Tiyatrosu'nun prodüksiyonları ve konuk ekiplerle zenginleşen 2025 sezonunda, 98 oyun sahnelendi, 24 bin 328 sanatsever tiyatroyla buluştu. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer'i Türkiye'nin en güçlü tiyatro merkezlerinden biri yapma hedefini vurguladı.

Geçtiğimiz yıl sahnelenen oyunlar arasında izleyicinin yoğun ilgi gösterdiği yapımlar öne çıktı. 'Kaza, Köpek, Kahvaltı ve Yumurta' 14 gösterimde 2 bin 864 izleyiciye ulaştı. 'Şvayk' 18 gösterimle 5 bin 876 sanatseverle buluşarak, yılın en çok izlenenlerinden biri oldu.

'İlk Bakışta Prima Facie' 15 gösterimde 2 bin 962 izleyici tarafından takip edildi. Kült eser 'Lüküs Hayat' müzikali, modern yorumuyla, 10 gösterimde 3 bin 263 kişiyi ağırladı.

Genç NKT oyuncularının sahnelediği 'Sineklerin Tanrısı' ise 5 gösterimde bin 81 izleyiciye ulaştı. Böylece yıl boyunca sahnelenen 98 oyunda, toplam 24 bin 328 sanatseverle buluşulmuş oldu.7

YILDIZLARIN ALTINDA TİYATRO KEYFİ

Nilüfer'de tiyatro, yaz aylarında açık havaya taşındı. Balat Atatürk Ormanı'ndaki 'Ormandaki Kulübe' sahnesi, doğa ile sanatı buluşturdu. Nilüfer Kent Tiyatrosu'nun oyunlarının yanı sıra farklı oyunlara da yer verildi. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun 'Tamamen Doluyuz' ve Bursa Devlet Tiyatrosu'nun 'Mağara Kadını' gibi oyunlara burada ev sahipliği yaptı.



Nilüfer'de 2025 yılı sadece seyirci sayısıyla değil, kurumsal gelişimle de dikkat çekti. Yeni prömiyerler, gençlik projeleri ve ulusal iş birlikleriyle Nilüfer'in sanatsal çeşitliliği artarken; özellikle Genç NKT Projesi, gençlerin tiyatroya aktif katılımını sağlayan sürdürülebilir bir model olarak ön plana çıktı.





ÇAĞDAŞ, KATILIMCI VE ÜRETKEN

Yıl boyu süren sanatsal faaliyetleri değerlendiren Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 2026 hedeflerini şu sözlerle aktardı: 'Nilüfer'i Türkiye'de çağdaş, katılımcı ve üretken tiyatro çalışmalarının en güçlü merkezlerinden biri haline getirmeyi amaçlıyoruz. Hem seyirci kapasitemizi, hem de sanatsal üretim kalitemizi istikrarlı bir biçimde artıracağız.'

OCAK AYI TAKVİMİ BELLİ OLDU

Nilüfer Kent Tiyatrosu, yeni yıla da hızlı bir giriş yapıyor. Nazım Hikmet Kültürevi'nde Ocak ayı boyunca 'İlk Bakışta Prima Facie', 'Kaza, Köpek, Kahvaltı ve Yumurta' ve 'Lüküs Hayat' sahnede olacak. Ayrıca Ankara Devlet Tiyatrosu'nun sevilen oyunu 'Eyvah Nadir' konuk ekip olarak Nilüferli izleyicilerle buluşacak. Oyunları takip etmek isteyen sanatseverler, bilet.nilufer.bel.tr adresinden biletlere ulaşabilecek.