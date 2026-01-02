MALATYA (İGFA) - Malatya'da etkili olan kar yağışıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahaya inerek, başlattığı karla mücadelesini gece gündüz sürdürüyor. Merkez ve kırsalda hummalı bir çalışma yürüten ekipler, yolları açık tutmak için yoğun bir mesai harcıyor.

Hem yolları açan hem de tuzlama çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası yolların açık kalması ve vatandaşların sıkıntı yaşamaması için 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürüyor.

Yeşilyurt ilçesi Porga grup yolu (Aşağıköy, Ortaköy, Öncü, Salkonak, Üçgöze) ile 1900 rakımdaki Bürücek Yaylası'nda ekiplerin çalışmalarını Genel Sekreter Dr. Mehmet Beytur, Genel Sekreter Yardımcıları Dr. Nusret Mum ve Seyithan Tekin, Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ramazan Ayhan ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hakan Demir ile birlikte yerinde inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 'Kritik grup yollarımız var. Hepsinde de çalışan ekiplerimiz bulunuyor. Ana yollarımız açık. Bu noktada grup yollarına, ilçelerin alanlarına da girelim. Özellikle kritik yerlere gerektiğinde solüsyon atalım dedi.

'KIRSAL MAHALLEDE ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR'

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hakan Demir ise pazar günü kırsalda etkili olan kar yağışı kapsamında ilçelerde makine parkları ile ekiplerin aktif çalıştıklarını söyledi. Demir, '500 kırsal mahallede çalışmalarımız devam ediyor. Porga bağlantı yolu ve Çat Barajı'na bağlanan bu yolda da çalışmalarımız sürüyor. Bize bağlı 5 kırsal mahalle ile Adıyaman köyleri de bu yolu kullanıyor. Aynı zamanda 1900 rakımlı Bürücek Yaylası'nda da ekiplerimiz 7/24 esasına göre çalışıyor' bilgilerini verdi.