Bursa'da görev yapan öğretmenlerden oluşan 89 kişilik MEB AKUB ekibi, 'Acil Barınma Ağır Seviye Akreditasyon' sınavını başarıyla tamamlayarak Bakanlık bünyesinde bu seviyede tescil edilen ilk birim oldu.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü, afet yönetimi hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen saha sınavında elde ettiği başarıyla Türkiye'nin öncü ili olduğunu bir kez daha kanıtladı.

İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Yunus Bulut'un sorumluluğunda ve MEB AKUB Lideri Arif Kevenoğlu idaresinde sahaya çıkan gönüllü kadro, AFAD tarafından gerçekleştirilen sınavdan tam not aldı.

Sınav operasyonunu yerinde takip eden AFAD yetkilileri, Bursa ekibinin teknik kabiliyeti ve saha disiplini sonucunda; ekibin, Bakanlığa bağlı tüm birimler içerisinde 'Ağır Seviye' akreditasyonu alan Türkiye'deki ilk ekip olduğunu resmen tescilledi.

Buluşmada söz alan Bursa İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Yunus Bulut, saha disiplininden ödün vermeden sergilenen üstün gayretin Bursa eğitim camiası adına gurur verici olduğunu belirtti. Bulut, kentin afet hazırlıklarındaki vizyonuna dikkat çekerek, 'Gece gündüz demeden, büyük bir özveriyle hazırlanan her bir gönüllü meslektaşıma teşekkürlerimi sunuyorum. Bakanlığımıza bağlı ekipler içerisinde bu akreditasyonu alan ilk ekip olmamız bizleri gururlandırdı. Fedakârca çalışan tüm öğretmenlerimizi yürekten kutluyorum' dedi.

Bu akreditasyonla birlikte Bursa MEB AKUB, ulusal düzeydeki büyük ölçekli afetlerde; çadır ve konteyner kent kurulumu, lojistik yönetimi ve kapsamlı barınma koordinasyonu alanlarında en yüksek yetkiyle görev alma kapasitesine ulaştı. Gönüllü öğretmenlerin, kazandıkları bu yetkinlikle ihtiyaç duyulan her an devletin ve milletin hizmetinde olmaya devam edeceği vurgulandı.