Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneği (Bursa LÖDER), Uludağ Üniversitesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar için anlamlı bir yılbaşı partisi düzenledi. Etkinlik, çocuklara moral ve motivasyon kaynağı oldu.

BURSA (İGFA) - Bursa LÖDER, lösemi tedavisi gören çocuklar için Uludağ Üniversitesi Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'nde özel bir yılbaşı partisi gerçekleştirdi. Etkinlikte çocuklar, yeni yıl coşkusunu doyasıya yaşadı.

Partinin hediye sponsoru Yeşim Grup, çalışanlarının gönüllü olarak başlattığı 'Dilek Ağacı' projesi kapsamında çocukların dileklerini gerçekleştirdi. Hastanede tedavi gören miniklerin hayal ettiği hediyeler ulaştırılarak mutluluklarına mutluluk katıldı.

Etkinliğe katkıda bulunan diğer kurum ve kuruluşlar arasında PasthaFırın ikram desteği, Neşeli Yüzler Akademisi'nin yüz boyama aktiviteleri ve Uzay Pastanesi'nin özel olarak hazırladığı yılbaşı pastası yer aldı. Minikler, pastayı kesmeden önce sağlık ve mutluluk dileklerinde bulundu. Ayrıca, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinden oluşan 'Renkli Gülücükler Topluluğu', etkinlik boyunca çocuklarla birebir ilgilenerek onların neşesine neşe kattı.

Bursa LÖDER Başkanı Prof. Dr. Adalet Meral Güneş, amaçlarının lösemi tedavisi gören çocuklarımızın moral ve motivasyonunu artırmak olduğunu söyledi. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Yeşim Grup, PasthaFırın, Uzay Pastanesi ve Renkli Gülücükler Topluluğu'na teşekkür eden Başkan Prof. Dr. Güneş, 'En büyük teşekkürüm ise her zaman yanımızda olan gönüllülerimize' dedi. Etkinlik sayesinde çocuklar ve ailelerinin yeni yıla umut ve neşeyle merhaba dediğini ifade eden Güneş, Bursa LÖDER'in lösemili çocuklar ve ailelerinin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.