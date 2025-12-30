Bursa'da Osmangazi Belediyesi'nin geleceğin vizyonerlerine ışık tutan 'Girişimci Kafası Söyleşisi' programının son konuğu Ata Isı Rezistans Kurucusu ve Genel Müdürü Nermin Atalay oldu.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, gençlerin yenilikçi fikirlerini hayata geçirmelerine olanak tanıyan projelere öncülük etmeyi sürdürüyor. Girişimcilik kültürünü yaygınlaştırma hedefiyle düzenlenen 'Girişimci Kafası Söyleşisi' sayesinde katılımcılar, iş dünyasına daha donanımlı bir şekilde hazırlanıyor.

Bu kapsamda Gençlik ve Girişimcilik Merkezi'nde Sosyolog Mürvet Özçelik'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen programın son konuğu, iş dünyasının önde gelen isimlerinden Ata Isı Rezistans Kurucusu ve Genel Müdürü Nermin Atalay oldu. Girişimcilik yolculuğunda edindiği tecrübeleri anlatan Nermin Atalay, ayrıca iş hayatında yaşadığı zorluklar, fırsatlar ve doğru stratejileri de dinleyicilerle paylaştı.

Bunun yanı sıra kendi hikayesinden örnekler sunan Atalay, sıfırdan marka oluşturma süreci, sürdürülebilir büyüme, üretimde kalite anlayışı ile liderlik konularında önemli bilgiler aktardı.

Yaklaşım 25 yıldır sektörde yer aldığını söyleyen Ata Isı Rezistans Kurucusu ve Genel Müdürü Nermin Atalay, 'Ben bu sektöre aslında teknik bir alt yapıyla girdim. İlk olarak teknik ressam olarak çalışmaya başladım. Yaptığım işi gerçekten çok seviyordum. Zamanla satış tarafını tanıdım. Çalıştığım şirkette birçok deneyim kazandım. Bir süre sonra satış müdürlüğü görevine kadar yükseldim. Sonrasında yollarımız ayrıldı ama sektörle bağım hiç kopmadı. Müşterilerle olan ilişkilerim devam ediyordu ve bana malzeme soranlar oluyordu. O noktada bu işi tekrar yapabileceğimi düşündüm. Gazcılar Caddesi'nde dükkan açarak ilk adımımı attım. Küçük bir dükkanla başladık, zamanla büyüdük. Bugün ise Kayapa Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni yerimize geçmeye hazırlanıyoruz. Yani girişimcilik benim için planlı bir sıçrama değil; sevdiğim işi bırakmadan, adım adım büyüyen bir hikayeye dönüştü.' diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında Atalay, gençlere böylesine önemli bir yol açtığı için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkürlerini sundu.