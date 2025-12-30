Bunlar da ilginizi çekebilir

Türkiye'nin en pahalı bölgesi İstanbul, en ucuzu Mardin-Siirt

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Huzura ve güvenliğe kastedenlerle mücadelemiz sürecek

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, kamu düzenini ve trafik güvenliğini tehlikeye atan her türlü eylemle mücadelenin, aynı azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

27-28 Aralık 2025 tarihlerinde yapılan kontrollerde, drift yaparak kamu düzenini ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen 16 araç sürücüsüne işlem yapıldı.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Jandarma Komutanlığı, Uludağ Oteller Bölgesi ve Uludağ yolu üzerinde trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, Uludağ Oteller Bölgesi ve Uludağ yolu üzerinde drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan 16 sürücüye para cezası uyguladı, sürücü belgelerine 2 ay el koydu.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.