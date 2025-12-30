Bursa İl Jandarma Komutanlığı, Uludağ Oteller Bölgesi ve Uludağ yolu üzerinde drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan 16 sürücüye para cezası uyguladı, sürücü belgelerine 2 ay el koydu.
BURSA (İGFA) - Bursa İl Jandarma Komutanlığı, Uludağ Oteller Bölgesi ve Uludağ yolu üzerinde trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.
27-28 Aralık 2025 tarihlerinde yapılan kontrollerde, drift yaparak kamu düzenini ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen 16 araç sürücüsüne işlem yapıldı.
Söz konusu sürücülere, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-d maddesi kapsamında idari para cezası uygulanırken, sürücü belgelerine 2 ay süreyle el konuldu.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, kamu düzenini ve trafik güvenliğini tehlikeye atan her türlü eylemle mücadelenin, aynı azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.