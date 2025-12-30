Bursa İl Jandarma Komutanlığı, Uludağ Oteller Bölgesi ve Uludağ yolu üzerinde drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan 16 sürücüye para cezası uyguladı, sürücü belgelerine 2 ay el koydu.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Jandarma Komutanlığı, Uludağ Oteller Bölgesi ve Uludağ yolu üzerinde trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

27-28 Aralık 2025 tarihlerinde yapılan kontrollerde, drift yaparak kamu düzenini ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen 16 araç sürücüsüne işlem yapıldı.

Söz konusu sürücülere, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-d maddesi kapsamında idari para cezası uygulanırken, sürücü belgelerine 2 ay süreyle el konuldu.

https://twitter.com/bursailjandarma/status/2005892378767306860

Bursa Yıldırım'da ulaşım ağı genişliyor
Bursa Yıldırım'da ulaşım ağı genişliyor
İçeriği Görüntüle

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, kamu düzenini ve trafik güvenliğini tehlikeye atan her türlü eylemle mücadelenin, aynı azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: RSS