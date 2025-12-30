İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 ilde bu sabah eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı 357 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde DEAŞ terör örgütüne yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Buna göre, 21 ilde bu sabah eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 357 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı.

Operasyonların; Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince yürütüldüğü belirtildi. Çalışmaların Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Bingöl, Çorum, Denizli, Erzincan, Gaziantep, Giresun, İstanbul, Kastamonu, Kilis, Konya, Muğla, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova ve Van'da gerçekleştirildiği bildirildi.

Bakan Yerlikaya açıklamasında, 'Bu vatanı terörle dize getirmeye çalışanlara bugüne kadar nasıl fırsat vermediysek, bundan sonra da asla fırsat vermeyeceğiz' ifadelerini kullandı.

'21 ilde bu sabah eş zamanlı olarak Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 357 DEAŞ şüphelisini yakaladık.'



Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM TEM Daire Başkanlığımız ve İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince;



