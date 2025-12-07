Bunlar da ilginizi çekebilir

Yetkililer, bu tür eğitimlerin motosiklet kazalarının önlenmesine katkı sağladığını ve sürücülerin trafikte daha bilinçli hareket etmesini desteklediğini ifade etti.

Kurs kapsamında, motosiklet sürücülerine güvenli sürüş teknikleri, trafik kuralları ve ileri sürüş becerileri konusunda teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

BURSA (İGFA) - Bursa Jandarma Trafik Okul Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen '39'uncu Dönem Motosiklet Güvenli ve İleri Sürüş Teknikleri Kursu', katılımcıların yoğun ilgisiyle tamamlandı.

Bursa Jandarma Trafik Okul Komutanlığı tarafından düzenlenen 39'uncu Dönem Motosiklet Güvenli ve İleri Sürüş Teknikleri Kursu başarıyla sona erdi.

