Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, araç çarpması sonucu yaralanan 1 yaşındaki tilkiyi üç haftalık tedavi sürecinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bıraktı.

ADIYAMAN (İGFA) -Pirin Yolu üzerinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan tilki, ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen belediyeye ait Patibulans ekibi tarafından teslim alındı. Tilki, Adıyaman Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek uzman veteriner hekimler tarafından tedavi altına alındı.

ÜÇ HAFTALIK TEDAVİ SONRASI SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Araç çarpması sonucu yaralandığı tespit edilen tilki, yaklaşık üç haftalık bakım ve tedavi sürecinin ardından tamamen sağlığına kavuştu. Rehabilitasyon süreci tamamlanan tilki, ekipler tarafından belirlenen uygun bir noktada yeniden doğaya salındı.

BAŞKAN TUTDERE: 'TÜM CANLILARIN YAŞAM HAKKINI KORUYACAĞIZ'

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yapılan çalışmanın önemine dikkat çekerek, 'Veteriner ekiplerimiz sadece sahipsiz sokak hayvanlarına değil; doğadaki tüm canlılara karşı yüksek bir hassasiyetle çalışıyor. Yaralı tilkinin tedavi edilip yeniden doğaya kavuşturulması bu anlayışın önemli bir göstergesidir. Doğadaki her canlının yaşam hakkını korumaya devam edeceğiz' dedi.

PATİBULANS 7/24 HİZMETTE

Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, kent genelinde yaralı veya yardıma muhtaç yaban hayvanları için 7/24 hizmet veren Patibulans hattının aktif şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, vatandaşların gördükleri tüm acil durumları bildirmelerinin önemine dikkat çekti.