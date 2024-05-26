Asırlık tariflerle Türk mutfağı haftası İzbel Cafe&Restoran’da gerçekleşti.BURSA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ile 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası ülke genelinde kutlanmaya devam ediyor. Etkinliğin İznik ayağı İzbel Cafe&Restoran’da Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, İznik Kaymakamı Recai Karal, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Abdullah Damar, İlçe Emniyet Müdürü Mithat Öztaş, İlçe Jandarma Komutanı Çağlar Önderışık, Belediye Başkan Vekili Zeliha Peşte ve Başkan Yardımcısı Ahmet Kaya ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Binlerce yıllık tarihi birikimiyle, kültür ve medeniyet başkentlerinden İznik’in el lezzetleri İznik çinisi ve Derbent dokumaları ile hazırlanmış sofralarda katılımcılara ikram edildi.

İznik’in bereketli topraklarından sofralara uzanan ekmek köftesi, Coğrafi işaretli Müşküle Üzümü yapraklarından sarılan yaprak sarmaları İznik Çinisi ve Derbent Dokumaları eşliğinde sunuldu.