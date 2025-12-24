TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi ile UNESCO Bursa Derneği'nin düzenlediği etkinlik, İznik'in tarihi ve kültürel birikimini gündeme taşıdı. Bazilika kazıları ve Papa 14. Leo'nun ziyareti, İznik'in Hristiyanlıkta önemli bir merkez olma potansiyelini ortaya koydu.

BURSA (İGFA) - TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi ve UNESCO Bursa Derneği iş birliğiyle düzenlenen 'İznik'te 1700. yıl Buluşması, Bazilika Kazıları ve Papa 14. Leo Ziyareti' konulu konferans, İznik'in tarihi ve kültürel değerlerini yeniden gözler önüne serdi.

Bursa Akademik Odalar Birliği Ortak Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, UNESCO Bursa Derneği Başkanı İlker Özaslan, iş insanları derneklerinin temsilcileri, sivil toplum kuruluşları yöneticileri ve Bursa Ortodoks Kilisesi Metropoliti Yuakim Eminanslau katıldı.

Açılışta konuşan TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, etkinliklerin kent tarihine ve kültürel mirasa ışık tuttuğunu belirterek, gençlerde kentlilik bilincinin oluşmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Şimşek ayrıca İznik'in UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınması için tüm kent dinamiklerinin iş birliği yapması çağrısında bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Saldız, bazilika kazılarının Bursa turizmine katkı sağlayacağını ve şehrin turizm merkezi olma hedefi doğrultusunda önem taşıdığını vurguladı. UNESCO Bursa Derneği Başkanı İlker Özaslan, İznik'in 2014 yılında geçici Dünya Miras Listesi'ne alındığını hatırlatarak, yapılan kazıların ve Papa 14. Leo'nun ziyareti sayesinde kalıcı listeye alınması sürecinin yeniden gündeme gelebileceğini söyledi.

Konferansın konuk konuşmacısı Prof. Dr. Mustafa Şahin, 2014 yılında İznik Gölü kıyısında keşfedilen yaklaşık 800 metrekarelik bazilikanın Erken Hristiyanlık dönemi kiliselerinden biri olduğunu belirtti. Şahin, kazılarda ortaya çıkan iskeletlerin işkenceye maruz kalan kişilere ait olabileceğini ve bazilikanın anısına inşa edilmiş olabileceğini ifade etti.

Prof. Dr. Şahin, İznik'in Birinci Konsil'e ev sahipliği yapması ve Papa 14. Leo ile Patrik I. Bartholomeos'un ziyaretleri sayesinde Hristiyan dünyasında birlik mesajı verdiğini, bu nedenle İznik'in geleceğin Hristiyanlık hac merkezi olma potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Bazilika destinasyonunu günde yaklaşık 3 bin kişinin ziyaret ettiği bilgisi de paylaşıldı.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, turist yoğunluğu ve çarpık yapılaşma endişelerinin doğru planlamayla önlenebileceğini vurgularken, etkinlik sonunda Prof. Dr. Mustafa Şahin'e teşekkür plaketi, Mehmet Aydın Saldız, Deniz Dalgıç, İlker Özaslan ve Şirin Rodoplu Şimşek tarafından takdim edildi.