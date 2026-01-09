İzmir'de Bornova Belediyesi, Bornova Kaymakamlığı, Yaşar Üniversitesi ve Bornova Muhtarlar Derneği işbirliğiyle hayata geçirilen Bornova Muhtarlar Akademisi, muhtarların yoğun ilgisiyle sürüyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir'de geçtiğimiz Kasım ayında başlayan akademinin son eğitimi, yalnızca Bornova'dan değil İzmir'in dört bir yanından gelen muhtarların katılımıyla gerçekleştirildi.

Akademi kapsamında, Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferah Onat tarafından 'Etkili Zaman ve Toplantı Yönetimi' başlıklı eğitim düzenlendi. Bornova Belediyesi Nevzat Kavalar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimde Doç. Dr. Onat, akademik bilgisini sahaya dönük örneklerle birleştirerek muhtarların günlük çalışmalarına doğrudan katkı sunan, uygulamaya yönelik bir eğitim süreci ortaya koydu.

Eğitim öncesinde düzenlenen 'Muhtarlar Arası Deneyim Paylaşımı' oturumu ise adeta bir tecrübe buluşmasına dönüştü. Oturumda; İzmir Muhtarlar Federasyonu ve Buca Muhtarlar Derneği Başkanı, Bornova Muhtarlar Derneği Başkanı Zeki Güler, Konak Muhtarlar Derneği Başkanı ve Muratreis Mahallesi Muhtarı Zafer Çam, Buca Atatürk Mahallesi Muhtarı Sedat Erşahin ile Narlıdere Narlı Mahallesi Muhtarı Seval Emir, yürüttükleri projeleri, mahallelerinde edindikleri deneyimleri ve çözüm odaklı yaklaşımlarını paylaştı.

Toplam 45 mahalle muhtarının yer alacağı Bornova Muhtarlar Akademisi'nde 6 ay boyunca eğitim verilecek eğitimle ilgili konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Muhtarlar Akademisi'nin yerel demokrasinin güçlenmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

'Muhtarlarımız, mahallelerimizde vatandaşla devlet arasında köprü kuran, yerel demokrasinin en temel yapı taşlarıdır' diyen Başkan Eşki, 'Onların iletişim, dijital yetkinlik ve yönetim becerilerinin güçlenmesi; Bornova'da hizmet kalitesini doğrudan artıracaktır. Muhtarlar Akademisi'ni yalnızca bir eğitim programı değil, ortak aklın ve dayanışmanın güçlendiği bir model olarak görüyoruz. İzmir'in dört bir yanından muhtarlarımızın bu sürece ilgi göstermesi, doğru bir iş yaptığımızın en somut göstergesidir.' diye konuştu.