Bursa Osmangazi Belediyespor Modern Pentatlon sporcuları, Avrupa Modern Pentatlon Federasyonu (ECMP) ve Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen '2025 European BTLR Championships' Avrupa Şampiyonası'nda madalya rekoru kırdı.

BURSA (İGFA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleşen Avrupa Biathle-Triathle-Laser Run ve Para Şampiyonası'na 20 ülkeden yaklaşık 640 sporcu katıldı. Şampiyonada 23 sporcuyla yer alan Osmangazi Belediyespor, elde ettiği olağanüstü sonuçlarla hem Türkiye'yi hem de Bursa'yı gururlandırdı. Organizasyonda üstün bir performans sergileyen Osmangazi ekibi, yarışmaları 19 altın, 13 gümüş ve 10 bronz madalya ile tamamlayarak toplamda 42 madalya kazandı.

OSMANGAZİLİ MİLLİ SPORCULARDAN GURURLANDIRAN BAŞARI

Osmangazi Belediyespor'un genç yıldızı Elif Ecem Öztürk, müsabakada gösterdiği üstün performansla 7 altın madalya kazanarak şampiyona rekoru kırdı. Başarısıyla dikkatleri üzerine çeken Elif Ecem, Türk modern pentatlon tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Takımın bir diğer öne çıkan ismi Arda Meriç de, şampiyonayı 5 altın ve 2 gümüş madalya ile tamamladı. Meriç, aynı zamanda genel sıralamada dünya ikinciliği unvanını elde ederek, Türkiye'nin adını uluslararası arenada bir kez daha duyurmayı başardı.

Bunun yanı sıra Osmangazi Belediyespor'un genç yetenekleri '2025 European BTLR Championships' Avrupa Şampiyonası'nda elde ettikleri derecelerle Türkiye'ye büyük gurur yaşattı. Şampiyonanın önemli isimlerinden Tuana Özgür 3 altın, 2 gümüş madalya kazanırken, Alis Müftüoğlu 2 altın, 3 gümüş, 1 bronz madalya aldı. Aynı zamanda Nilsu Mutlu 3 gümüş ve 2 bronz madalya, Cemre Cesur ile Kıvanç Alp Ova, birer altın ve bronz madalya, Ülfet Gökova da 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile önemli bir başarıya imza attı. Efe Mutlu 1 gümüş madalya alarak kürsüye çıkarken, Ali Efe Öden, Nilsu Beşkardaşlar ve Fatma Gül Çavuş ise birer bronz madalya ile organizasyonu tamamladı.

Hem takım hem bireysel sıralamalarda yakaladıkları başarılardan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Osmangazi Belediyespor Başkanı Fatih Karayılan, Modern Pentatlon Takımı antrenörleri ve genç sporcuları yürekten kutladı.