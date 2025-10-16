Bursa'da sonbaharla birlikte İnegöl'de yeşil, yerini sarı ve turuncuya bırakmaya başladı. İnegöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün kaydettiği görüntüler, şehrin renk cümbüşünü ortaya çıkardı.

BURSA (İGFA) - Gelenek ve kültürüyle Anadolu'yu yansıtan, tarihiyle geçmişin izlerini bugüne taşıyan, vizyonu ve sağladığı katma değerle geleceğe ışık tutan İnegöl'de sonbahar mevsimiyle beraber renk cümbüşü de başladı.

Yüzde 49'u ormanlarla kaplı İnegöl'de ormanlık alanlarda yeşil, yerini sarı ve turuncuya bırakmaya başladı.

Aynı zamanda Bursa-Kütahya il sınırını da oluşturan İnegöl'ün Domaniç yolu güzergahındaki meşhur virajlı yol ise sonbaharla beraber yeniden gündeme geldi.

İnegöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün kaydettiği görüntülerde ağaçların kuruyup sararan yapraklarının sunduğu görsel şölen ve oluşan renk cümbüşü dikkat çekti. Sadece bu manzarayı izlemek ve sonbaharı yaşatan ağaçlar arasında yolculuk yapmak için dahi insanların tercih ettiği İnegöl-Domaniç yolunda, doğanın göz kamaştıran güzelliği kendine hayran bırakıyor.