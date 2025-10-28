Bursa'da İnegöl Belediyesi, sorumluluk alanında yer almamasına rağmen vatandaşların sorun yaşamaması adına rögar temizlikleri noktasında Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ'ye destek veriyor.

BURSA (İGFA) - İnegöl'de belirli aralıklarla Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ'ye destek olmak adına rögar temizlikleri gerçekleştiren İnegöl Belediyesi, yoğun yağışla beraber yeniden sahaya indi.

Vatandaşların taşkın ve benzeri sorunlarla karşılaşmaması adına ekipler gerekli görülen alanlarda rögar temizlikleri yapıyor. Yapılan çalışmayla zamanla çöp ve çamurla tıkanan rögarlar ekipler tarafından temizleniyor. Bu sayede su birikmelerinin önüne geçilmiş oluyor.

İnegöl Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin sürdürdüğü çalışma, sadece yağışlı günlerde değil öncesinde de tedbir amaçlı yapılmıştı. Rögarlar belirli aralıklarla temizlenmeye devam ediyor.