Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul'daki bir Çocuk Evleri Sitesi'nde 9 yaşındaki bir çocuğa şiddet uygulandığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bakanlık, görüntülerde yer alan müdahalenin çocuğun kendisine zarar vermesini önlemeye yönelik olduğunu bildirdi.

İSTANBUL (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bugün bazı haber sitelerinde yer alan 'İstanbul'da bir Çocuk Evleri Sitesi'nde dokuz yaşındaki bir çocuğa şiddet uygulandığı' yönündeki iddiaların asılsız olduğunu duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu haberlerin ardından olayın tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla ivedilikle idari soruşturma başlatıldığı, olay anında orada bulunan tüm kişilerle görüşüldüğü ve kamera kayıtlarının tamamının titizlikle incelendiği belirtildi.

Açıklamada, iddiaya konu edilen çocuğun 3 Haziran 2025 tarihinde okuldan döndüğü sırada mevcut bir sağlık rahatsızlığı nedeniyle kısa süreli bir kriz geçirdiği ifade edildi. Görüntülerde yer alan müdahalenin ise, kuruluş bahçesinde görevli kurum yetkililerinin çocuğun kendisine zarar vermesini önlemeye yönelik olarak gerçekleştirdiği vurgulandı.

Bakanlık açıklamasında, 'Çocuğun yüksek yararını gözeten ve tamamen herkesin gözü önünde gerçekleşen bu müdahaleyi 'şiddet' olarak sunmak, gerçeğin bilinçli şekilde çarpıtılmasıdır ve basın meslek ilkelerinin açık ihlalidir.' denilerek, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu belirtilen haberlerle ilgili olarak tüm yasal hakların kullanılacağı belirtildi.