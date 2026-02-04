Artvin Valisi Turan Ergün, yeni yılın ilk ayına ilişkin asayiş ve güvenlik verilerini paylaştı. Kaçakçılıkla mücadelede 132 milyon 620 bin TL'lik vergi kaybının önlendiğini açıklayan Ergün, suçla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin Valisi Turan Ergün başkanlığında, Valilik binasında Asayiş ve Güvenlik Basın Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

Toplantıda ocak ayına ait güvenlik verilerini kamuoyuyla paylaşan Vali Ergün, kent genelinde yürütülen operasyonların olumlu sonuçlar verdiğini söyledi. Vali Ergün, kaçakçılıkla mücadele kapsamında ocak ayında gerçekleştirilen operasyonlar sayesinde 132 milyon 620 bin TL'lik vergi kaybının önlendiğini açıkladı. Bu süreçte 69 kaçakçılık olayının engellendiğini belirten Ergün, olaylarla bağlantılı 17 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 4'ünün tutuklandığını, 2 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını söyledi.

120 ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Kent genelinde güvenlik güçlerinin başarılı çalışmalarıyla çeşitli suçlardan aranan 120 hükümlünün yakalandığını aktaran Ergün, ruhsatsız silahlarla mücadele kapsamında ise 10 silahın ele geçirildiğini ve 13 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını kaydetti.

Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına da değinen Vali Ergün, ocak ayında düzenlenen operasyonlarda 385 gram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini ve 7 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Siber suçlarla mücadele kapsamında ise 16 kişi ve 104 sosyal medya hesabı hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

GENEL GÜVENLİK TABLOSU OLUMLU

Artvin'de geçici koruma altındaki düzenli göçmen sayısının 57 olduğunu belirten Ergün, kentin genel güvenlik durumuna ilişkin yaptığı değerlendirmede, Artvin'in genel güvenlik durumu olumlu bir seyir izlediğini, güvenlik güçlerinin titiz çalışmaları ve vatandaşlarımızın duyarlılığı sayesinde suç oranlarında genel olarak olumlu bir tablo olarak görüldüğünü söyledi.

Toplantıya; İl Emniyet Müdürü Murat Güneş, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Başkonak ve Hopa Sahil Güvenlik Karakol Komutan Vekili Sahil Güvenlik Üsteğmen Selçuk Tipi de katıldı.