BALIKESİR (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yürütülen çalışmaları yerinde inceledi ve son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada can kaybı yaşanmadığını belirterek, 'Sındırgı'da altyapı ve ulaşım problemi yok. Acil ihtiyaçlar için 25 milyon lira ödeme gönderdik.' ifadelerini kullandı.

AFAD ve 112 merkezlerine yapılan ihbarlara ilişkin olarak, şu ana kadar 507 çağrı alındığını ifade eden Bakan Yerlikaya, 'Bunların tamamıyla ilgili aksiyon alındı. Bunların 30'u hasarlı yapılarla ilgili çağrılardır.' dedi.

Depremin ardından 4 ve üzeri büyüklükte 12 artçı sarsıntı yaşandığını aktaran Yerlikaya, bölgedeki çalışmaların koordineli biçimde sürdüğünü vurgulayarak, 'Bugün Valimiz hasar tespitleriyle ilgileniyor. Eğitime bugün ara verildi. Vatandaşlarımızın acil ihtiyaçları için 25 milyon lira acil destek ödemesi gönderdik.' dedi.

Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da gelişmeleri paylaştığını belirterek, 'Sayın Cumhurbaşkanımıza geldiğimiz noktaları arz ettim ve talimatlarını aldım.' dedi.

Deprem sürecinde Türkiye'nin afet yönetim sisteminin etkin şekilde çalıştığını ifade eden Yerlikaya, '86 milyon aziz milletimizin tamamı depremden etkilenen vatandaşlarımız için dua etti. Sistem işliyor. Türkiye Acil Müdahale Planı kendini sürekli güncelliyor. AFAD dünya markası haline geldi. Biz fevkaladeyiz.' diye konuştu.