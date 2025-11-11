Bursa İnegöl, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Bayramı kapsamında Yeşil Vatan Seferberliğine ortak oldu. Binlerce fidan toprakla buluştu.

BURSA(İGFA) - Son yıllarda orman yangınlarıyla ciddi orman kayıpları yaşayan ülkemizde, 7 yıldır kutlanan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Bayramı geleceğe umut oluyor. İlk kez 2019 yılı Kasım ayında 'Geleceğe Nefes Ol' sloganıyla başlayan Milli Ağaçlandırma Bayramı, bu yıl 7'nci kez kutlandı. 11 Kasım tarihinde, saatler 11.11'i gösterdiğinde ülke genelinde milyonlarca fidan aynı anda toprakla buluştu. İnegöl'de de Kaymakamlık uhdesinde Orman İşletme Müdürlüğü ve İnegöl Belediyesi organizasyonuyla Halhalca köyü bölgesinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

ORMAN SEVGİSİ HER YIL ARTIYOR

İlçe protokolü, öğrenciler, öğretmenler, gönüllüler, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, yaşlısı, genci her yaştan insanın katıldığı ve destek verdiği fidan dikim etkinliğinde, İnegöl'de bin dolayında fidan toprakla buluştu. Fidan dikimi öncesi bir konuşma yapan İnegöl Orman İşletme Müdürü Okan Kaya, 'Yeşil vatan seferberliği adı altında bu sene düzenlediğimiz 11 Kasım Milli Ağaçlandırma fidan dikim etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda ülkemizin pek çok yerinde orman yangınlarıyla mücadele ettik. Eskişehir ve Afyon'daki orman yangınlarında da 5 orman işçimiz ve 5 Akut görevlimizin şehit haberini aldık, yüreğimiz daha da yandı. 2019 yılından bu yana Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başlatılan Milli Ağaçlandırma Bayramları ile her yıl gençlerimizin, insanlarımızın ağaç sevgisini güçlendirecek fidan dikimleri yapmaya devam ediyoruz. Bugün burada bu kadar kalabalığı görünce de insanlarımızda orman sevgisinin her geçen yıl arttığını görmüş olduk. Katılan herkese teşekkür ediyorum' dedi.

İNEGÖL'DE BU YIL 540 BİN FİDAN DİKİLECEK

Bugün Türkiye genelinde 81 il ve 922 ilçede 550 milyon adet fidanın toprakla buluştuğunu hatırlatan Kaya, 'İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde de 122 hektar orman alanımız bu sene maalesef orman yangınlarında kaybettik. Bu sahanın tamamı bu sene ağaçlandırılacak. Yaklaşık 240 bin adet fidan dikeceğiz. Yine rutin ağaçlandırma çalışmalarımız kapsamında da yaklaşık 185 hektar alanı ağaçlandırma faaliyeti yaparak toplam 540 bin fidanla ağaçlandıracağız. Yanan orman alanları anayasa güvencesi altında her yıl ağaçlandırılarak yeniden yeşerecektir' açıklamalarında bulundu.

İNEGÖL BELEDİYESİ'NDEN HER DOĞAN ÇOCUK İÇİN BİR FİDAN

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise çok özel bir günde, ağaçlandırma bayramında bir arada olduklarını hatırlatarak; 'Burada olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu işi sahiplenmek çok kıymetli. Orman yangınları noktasında da daha bilinçli olmak zorundayız. Her anlamda bilinçlendirmek zorundayız. Bu noktada da daha derin düşünelim lütfen. Bizler de İnegöl Belediyesi olarak özellikle şehrin ağaçlandırılması noktasında da şehir içerisinde koruluk alanlar oluşturmak, parklar içerisinde ağaçlandırmalar yapmak ya da imar edilen yeni bir yapıyla beraber ağaçlandırmaların artması adına çalışmalar yapıyoruz. Yeni bir uygulamamız da başladı bu noktada. Şehrimizde her yeni doğan çocuk için bir fidanı toprakla buluşturuyoruz. Fidanın sertifikasını da ailelerimize teslim ediyoruz. İnegöl her ne kadar yeşil alan noktasında Türkiye ortalamasının üzerinde de olsa, orman alanlarımız çok da olsa ağaçlandırmaya devam etmemiz lazım. Malumunuz iklimle ilgili değişimler var. Ağaçlandırmanın iklimsel etkilere de ciddi manada olumlu katkıları var. Milli Ağaçlandırma Bayramımız kutlu olsun. Sayın Cumhurbaşkanımıza da bu bayramı milletimize hediye ettiği için teşekkür ediyorum' dedi.

GÖREVİMİZ YEŞİL VATAN

Son olarak kürsüye gelerek etkinliğe katılanlara hitaben konuşan Kaymakam Eren Arslan da 'Bugün çok konuşma değil, çok çalışma zamanı. Bizim görevimiz yeşil vatan dedik, ormanlarımıza, geleceğimize nefes dedik. O yüzden ormanlarımızı korumak hepimizin bir vatandaşlık sorunu. Sadece orman teşkilatının görevi olarak kalmamalı. Bu bilincin toplumumuzda oluştuğunu memnuniyetle görüyorum. Yurdumuzun dört bir yanında şu saat itibariyle binlerce fidan toprakla buluşuyor. Bu uğurda emek sarf eden herkesten Allah razı olsun' ifadelerinde bulundu.