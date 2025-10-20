Bursa'da İnegöl Belediyesi'nin yeni hayvan pazarı bölgesinde oluşturduğu sürücü adayı eğitim alanı hizmete girdi.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde daha önce Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde tek noktada bulunan sürücü eğitim alanına ilave olarak İnegöl Belediyesi tarafından yeni bir sürücü eğitim alanı oluşturuldu. Modern Hayvan Pazarının bulunduğu bölgede sürücü adaylarının teorik ve pratik eğitimlerini alabileceği modern ve güvenli eğitim pistinin yapımı tamamlanarak hizmet vermeye başladı.

Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerindeki sürücü eğitim alanı da kullanıma devam ederken, yeni alan sürücü adayları ve eğitmenlerden tam not aldı. Oluşturulan alanda; L parkı, 25 metre geri manevra alanı, U dönüşü alanı, geri park ve rampada kalkış gibi alanlar bulunuyor. 3 bölümden oluşan sürücü eğitim alanında; otomobil, kamyon ve motosikletler için ayrı ayrı eğitim park alanı yer alıyor.

Belediye Başkanı Alper Taban, yeni sürücü eğitim alanının hizmete girdiğini duyurarak hem sürücü kurslarına hem de sürücü adaylarına hayırlı olmasını diledi. Alanda eğitimlerini sürdüren sürücü adayları ise 'Yeni parkur ve eğitim güzergahı çok güzel. Olması gereken her şey var. Daha güvenli ve konforlu' diyerek İnegöl Belediyesine teşekkür etti.