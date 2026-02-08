İZMİR (İGFA) -İzmir genelinde etkili olan aşırı yağışların ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri kent genelinde yoğun bir çalışma yürüttü. Sel, heyelan ve toprak kaymaları nedeniyle kapanan çok sayıda yol kısa sürede ulaşıma açılırken, riskli bölgelerde çalışmalar devam ediyor.

Kiraz ilçesinde Emenler, Başaran ve Karaman mahallelerinde yağışlar nedeniyle oluşan göçükler temizlenerek yollar ulaşıma açıldı.

Beydağ Beyköy Mahallesi Kuvayi Milliye Yolu'nda toprak kaymaları giderildi. Bayındır'da Zeytinova, Gaziler, Hisarlık-Ovacık bağlantı yolu ve Karahayıt yol ayrımında meydana gelen göçükler temizlendi, yollar yeniden trafiğe açıldı. Menemen'de Çukurköy-Turgutlar ile Turgutlar-Bozalan arasındaki ulaşım yollarında temizlik çalışmaları tamamlandı. Bergama'nın Çobanlar, Tepeköy ve Yukarıcuma mahallelerinde kapanan yol ve şarampoller açıldı. Kınık Kalemköy-Yaylaköy yolunda moloz temizliği yapılarak ulaşım sağlandı. Aliağa Bozköy Mahallesi Adalı Sokak'ta dolgu ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi.

Seferihisar Orhanlı Köyü'nde sel nedeniyle tıkanan şarampol ve su geçişlerinde, Karaburun Küçükbahçe-Yayla Mahallesi arasında afet sonrası bozulan yolda çalışmalar devam ediyor. Urla Balıklıova-Karaburun Küçükbahçe güzergâhında ise toprak kayması ve su taşkınlarına karşı temizlik ve güvenlik çalışmaları yürütülüyor. Menemen Görece Mahallesi'nde selden bozulan menfez kenarlarında taş tahkimatına başlanırken, Kemalpaşa Ovacık Mahallesi Damlar Küme Evleri mevkisinde heyelan oluşan kesimde yol onarımı sürüyor. Ödemiş Suçıktı ve Tosunlar mahalleleri arasındaki yolda ise tamamen kapanan noktaların büyük bölümü açıldı, derin vadi oluşan bölgede çalışmalar devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sahada çalışmalarını sürdürüyor. Ulaşım güvenliği sağlanan bölgelerde gerekli önlemler alınırken, olası yeni yağışlara karşı riskli alanlarda çalışmaların süreceği bildirildi.