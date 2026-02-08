SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinin farklı noktalarında motosiklet sürücülerine özel park alanları oluşturmaya devam ediyor.

Yapılan çalışmalarla park ihtiyacına düzenli ve güvenli alan oluşturulurken aynı zamanda kaldırım ve yol işgalinin önüne geçiliyor.

Bu kapsamda motosiklet sürücülerinden gelen parklanma taleplerine kayıtsız kalmayan Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde motosikletlere özel park alanları oluşturdu.

DÜZENLİ VE GÜVENLİ BİR ÇÖZÜM

Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen saha çalışmalarıyla motor sürücülerinin park ihtiyacına düzenli ve güvenli bir çözüm sunulurken, şehir merkezinin farklı noktalarında oluşturulan özel alanlar sayesinde motosikletlerin gelişigüzel park edilmesinin önüne geçilecek.

Bu çalışmayla aynı zamanda kaldırım ve yol işgallerinin azaltılmasıyla yaya güvenliğine de katkı sağlanacak.