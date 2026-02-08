Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak İzmit Solaklar mevkiinde faaliyet gösteren mezbaha, modern altyapısı ve TSE helal kesim standartlarına bağlı uygulamalarıyla güvenli hizmet sunuyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı mezbaha, İzmit Solaklar mevkiinde modern altyapısı, yüksek kapasitesi ve hijyen odaklı çalışma sistemiyle hizmet veriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan tesis, 4 bin 300 metrekarelik yapı alanı içerisinde faaliyetlerini sürdürüyor. Tesiste 600 metrekarelik hayvan gezinti alanı, yana şutlamalı kesim sistemi ve modern kesim hatları bulunuyor. Ayrıca 900 metrekarelik soğuk hava depoları ile sakatat muhafaza alanları da tesis bünyesinde yer alıyor. Otomasyon sistemleri, hareketli platformlar ve modern ekipmanlar sayesinde seri, hijyenik ve TSE helal kesim standartlarına uygun kesimler gerçekleştiriliyor.

Tesiste görev yapan personeller, tüm süreci veteriner hekimlerin gözetiminde yürütüyor. Vatandaşlar tarafından getirilen hayvanlar önce padoklara alınıyor, ardından sağlık kontrollerinden geçiriliyor. Kontrolleri uygun bulunan hayvanların kayıtları yapılarak kesim sürecine dahil ediliyor. Yapılan işlemler dış denetime de tabi tutuluyor.

HİJYENİK DİNLENDİRME VE DAĞITIM

Kesim sonrası deri, kelle ve ilgili bölümlerin ayrılmasının ardından tartı işlemleri gerçekleştiriliyor. Kilosu belirlenen etler, mezbahada bir gün boyunca soğuk hava depolarında hijyenik koşullarda dinlendiriliyor. Büyükşehir Belediyesi, verdiği taşıma hizmetiyle etleri kentin dört bir yanındaki kasap ve lokantalara ulaştırıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın düzenli kontrolleri altında hizmet veren tesisin günlük kapasitesi 99 büyükbaş ve 720 küçükbaş hayvan olarak dikkat çekiyor. Kandıra, Karamürsel ve İzmit'te bulunan ruhsatlı mezbahalar, Sıfır Atık Yönetmeliği'ne uygun şekilde faaliyetlerini sürdürüyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Büyükşehir Mezbahası, 2025 yılı boyunca birçok kişi ve kurumun teknik ziyaretine ev sahipliği yaptı. Otomasyon sistemiyle kontrol edilen tesis, insan sağlığını esas alan teknolojik altyapısıyla ziyaretçilerden olumlu geri dönüşler alıyor.