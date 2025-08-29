Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin bu yıl 38’incisini düzenlediği Uluslararası Kültür Sanat Festivalinin ardından kültür komisyonu, dernek temsilcileri ve belediye personellerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı yapıldı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin bu yıl 38’incisini düzenlediği Uluslararası Kültür Sanat Festivali 13-20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.

Festivalin ardından bu sabah Belediye Başkanı Alper Taban Başkanlığında İnegöl Belediyesi Kültür Komisyonu üyesi meclis üyeleri, festivalde yer alan derneklerin temsilcileri ve festivalde görevli belediye personellerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı yapıldı.

İSTİŞAREDE FAYDA VARDIR

Değerlendirme toplantısında konuşan Başkan Alper Taban, “Bugün festivale dair bir değerlendirme toplantısı yapalım istedik. İstişarede hayır vardır, fayda vardır. Biz de bugün sizlerle hem organizasyonun değerlendirilmesi hem de gelecek organizasyona dair notlarımızı alalım istedik. Burada çok büyük bir organizasyon yapıyoruz. Sizlerin katkı ve destekleriyle bu organizasyon uluslararası boyutta yapılıyor. Hem dışarıdan gelen misafirlerimiz bizleri tanıyor, bizler de aynı şekilde o kültürleri tanıyoruz. Hakeza kendi içimizde kültürlerimizi tanımak, pekiştirmek adına fırsat oluyor. Ben şehrimize kattığınız zenginlikten ötürü her birinize teşekkür ediyorum” dedi.

EL BİRLİĞİ İLE ORTAYA BÖYLE GÜZELLİKLER ÇIKIYOR

Festivalin 13-20 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirildiğini hatırlatan Başkan Taban, “10 farklı ülkeden halk dansları ekipleri misafir edildi. Yurt içi ve yurt dışından delegasyonlar ağırlandı. 9. Altın Mobilya Halk Dansları Yarışması yapıldı. Dış park gösterileriyle festival coşkusu tüm şehre yayıldı. Çadır etkinliklerinde derneklerimiz kendi kültürlerini yaşattı. Alışveriş stantları kuruldu. Toplamda 75 stant ve dernek çadırı yer aldı. Emniyetimiz, İNDAK, İHH, Anda, Kızılay gibi kuruluşlarımız gelip burada stantlar açtılar. Bizlere güç kattılar, destek verdiler. İşin bir de sponsorlar boyutu vardı; Oylat Kaplıcaları, Serra Sünger, İnegöl AVM, Çilek Mobilya, İTSO, Kınık Maden Suyu, İMOTİM Mobilya AVM, Beytaş Cam, Freşa İçecek, Cihangir Hastanesi, Frigopak, Weltew Mobilya, CP, İSKO ve Kırcalı Yapı -Graun. Her birine çok teşekkür ediyorum. İşin bir tarafında da burada temsilcileri bulunan derneklerimizin emekleri var. Günün sonunda bu ikisi harmanlandığında ortaya böyle güzellikler ortaya çıkmış oluyor. Arka planda Kültür Müdürlüğümüz, Başkan Yardımcılarımız, Kültür Komisyonumuz, derneklerimiz emek verdiler. İnşallah bugün yapacağımız değerlendirmeyle önümüzdeki süreçte daha neler olabilir konusunu da masaya yatıracağız.” diye konuştu.