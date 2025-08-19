Bursa'da İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetim faaliyetleri kapsamında pastane, tatlıcı ve dondurmacıları mercek altına aldı. 80 işyeri denetimden geçirildi.BURSA (İGFA) - Halk sağlığını koruma adına farklı iş kollarına yönelik denetim faaliyetlerini ara vermeksizin sürdüren İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son olarak yaz aylarında yoğun şekilde kullanılan pastane, tatlıcı ve dondurmacıları mercek altına aldı.

Gıda sektörüne yönelik denetimler kapsamında toplamda 80 iş yeri kontrolden geçirildi.

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ilçedeki pastane, tatlıcı ve dondurmacılara yönelik denetim çalışmalarında İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, Hijyen, Fiyat Etiket ve Tarifeler, Saklama ve Depolama Alanları, Yaya yolu işgali vs. konularında gerekli kontrollerin yapıldığı kaydedilirken, denetim esnasında mevzuata aykırılığı tespit edilen işyerlerine idari yaptırım uygulanmış olup hafif kusurlu bulunan işyerlerinin uyarıldığı kaydedildi.

Halkın huzur ve esenliği için her alanda denetimlerin devam edeceği kaydedildi.