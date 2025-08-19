Ankara Keçiören Belediyesi, sağlıklı kentleşme ve nitelikli yapılaşma hedefiyle üç ayrı meslek odasıyla iş birliği protokolü imzaladı.ANKARA (İGFA) - Ankara Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özaslan, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi ve TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ile gerçekleştirilen imza töreninde şehir planlamasında şeffaflık, denetim ve mesleki dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Keçiören Belediyesi başkanlık makamında gerçekleştirilen imza törenine TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Serdar Kart, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Başkanı Ahmet Onur Özergene ve TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkan Yardımcısı Oğuzhan Bozdağ ile Meslek Odalarının Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

“AMACIMIZ; ŞEHRİMİZE ŞEFFAF, PLANLI VE MÜHENDİSLİKLER KAZANDIRMAK”

İmza töreninde konuşan Başkan Özarslan, “Bugün burada bulunma amacımız; inşaat mühendisleri, mimarlar ve jeofizik mühendisleri odamızla protokoller imzalayarak şehrimize şeffaf, planlı ve mühendislik iş birliğiyle değer katmaktır. Hayalimiz buydu. Bir şehrin imar planlarından kent estetiğine, yapılacak olan yapıların sağlamlığından sürdürülebilirliğine kadar tüm meseleleri birlikte ele almak istiyoruz. Oda başkanlarımız sesimize kulak verdi, yol yürüdü, hepsine teşekkür ediyorum. Bundan sonra şehir plancıları ve harita mühendisleri odalarıyla da işbirliğini büyüteceğiz. Bu protokoller şehrimize mühendislik ve tasarım değeri katacak. Çarpık planlamaların ardından kentsel dönüşümle yaşanabilir bir Keçiören hedefliyoruz. Deprem kuşağında olduğumuz için yapıların dayanıklılığı ve güvenliği bizim için çok önemli. Her şeyi masaya taşıyıp şeffaf şekilde tartışmak, insana yönelik en doğru adımları atmak istiyoruz. Odalarımız bizim için kıymetli, birlikte çalışmaktan onur duyuyoruz.” dedi.

“VİZYONUNUZU TAKDİR EDİYORUZ”

Başkan Özarslan’ın ardından söz alan TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Genel Başkanı Serdar Kart, “Bizi bu organizasyona davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Yaklaşık bir buçuk senedir Keçiören Belediyesi ile birlikte çalışıyoruz. Başkanımızın vizyonunu takdir ediyoruz. İmar planları ve kentsel dönüşüm çalışmalarını mevzuata uygun şekilde yürütüyoruz. Bugün bu birlikteliği resmiyete dökmüş olduk. Belediyemiz, mesleğimiz ve meslektaşlarımız adına hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.

“KEÇİÖREN BELEDİYESİ TİTİZ VE ÖZENLİ ÇALIŞIYOR”

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şube Başkanı Ahmet Onur Özergene ise Keçiören Belediyesi ile yaptıkları iş birliğinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Keçiören Belediyesi ile böyle anlamlı bir işbirliği yapmak bizi mutlu ediyor. Keçiören Belediyesi yönetimi sektörde çok titiz ve özenli çalışıyor. Bu protokol ile çalışmaların niteliğinin daha da yükseleceğine inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“PLANLI, SAĞLIKLI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER İÇİN ÖNEMLİ ADIM”

İmzalanan protokolün Keçiören adına önemli bir kazanç olduğunun altını çizen TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanvekili Oğuzhan Bozdağ, “Sayın Başkanımıza nezaketi için teşekkür ediyoruz. Bu protokolleri planlı, sağlıklı ve sürdürülebilir kentler için önemli adımlar olarak görüyoruz. Bu adımlar hem meslektaşlarımız hem de kentimiz için bir kazançtır. Birçok meslek odasını bir araya getirmeniz bizim için ayrıca değerli. Katılımcı ve şeffaf çalışmalarda her zaman varız.” dedi.

PROTOKOLDE ÖNEMLİ İŞ BİRLİKLERİ YER ALIYOR

Keçiören Belediyesi’nin sağlıklı ve güvenli şehirleşme için TMMOB’a bağlı üç meslek odasıyla imzaladığı protokolünün kapsamı önemli iş birliklerini de beraberinde getiriyor. Jeofizik Mühendisleri Odası ile yapılan anlaşma kapsamında afet risklerinin azaltılması ve yapı denetim süreçlerinin güçlendirilmesi hedeflenirken, Belediye de ruhsat süreçlerinde meslek odasından onaylı belgeleri zorunlu hale getirecek. İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi ile imzalanan protokol, mesleki denetimin artırılması, teknik raporların hazırlanması ve belediye personeline eğitim verilmesini öngörüyor. Mimarlar Odası Ankara Şubesi ile yapılan iş birliği ise mimarlık ve mühendislik hizmetlerinde mevzuata uygunluğu, çevresel ve kültürel değerlerin korunmasını sağlayacak. Belediye, yapı ruhsatlarında Mimar Sicil Durum Belgesi ve Şantiye Şefliği Belgesi’ni zorunlu tutarak meslek odasının görüşlerini dikkate alacak.