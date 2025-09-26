Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin “Tarihi Çarşı” projesinin ilk adımı olan “Tarihi Uzun Sokak Dönüşüm Projesi” için Nisan ayında yapılan ilk istişare toplantısının ardından, burada görüşülen fikirler ve alınan kararlar doğrultusunda yapılan planlamayla Belediye Başkanı Alper Taban bugün ikinci kez Uzun Sokak esnafları ve hak sahipleriyle bir araya geldi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin “Tarihi Çarşı” projesi içerisinde yer alan Tarihi Uzun Sokak Dönüşüm Projesi için bölge sakinleri ve esnaflarla bir araya gelen Belediye Başkanı Alper Taban, binalarda yapılacak dış cephe giydirmeleri, standart tabela uygulamaları, klima dış ünitelerini gizleyen kaplamalar gibi özel mülke ait çalışmaların yarısını vatandaşın yarısını belediyenin karşıladığı bir formülle İnegöl’ün özel bir alan kazanacağını söyledi.

Projenin görsellerinin sunulduğu, yapılacak dönüşümün detaylı sunumlarla anlatıldığı ve maliyetlere ilişkin bilgilerin verildiği toplantıda, Başkan Alper Taban özellikle dönüşümün vatandaş-belediye iş birliğinde olacağını işaret etti.

Kamusal alanlarda yapılacak çalışmanın İnegöl Belediyesi sorumluluğunda olduğunu vurgulayan Başkan Taban, binaların dış cephe çalışmaları, tabelaları, klima dış ünitelerini gizleyen kaplamalar gibi özel mülke ait çalışmaların maliyetinin de yüzde 50 belediye yüzde 50 vatandaş tarafından karşılanacağını açıkladı.

İnegöl Belediyesi çok amaçlı salonunda yapılan istişare toplantısında konuşan Başkan Alper Taban, “Son olarak Uzun Sokak dönüşümü projemizle ilgili 24 Nisan’da bir araya gelmiştik. Geçen 5 aylık zaman içerisinde sizlerden de gelen bildirimler neticesinde arkadaşlarımız birtakım çalışmalar yaptılar” dedi.

Projeye başlayabilmek için öncelikle BUSKİ’nin altyapı çalışmalarını tamamlaması gerektiğine dikkat çeken Taban, “"nlar girmeden de bir çalışma doğru olmayacak. Çünkü orada içme suyu hatları gibi altyapı çalışmaları olacak. Sadece Uzun Sokakta değil, daha kapsamlı şekilde o bölgede çalışmalar olacak. Kuyumcular ve ayakkabıcılar çarşıları da dahil olmak üzere komple kazılar geçecek. Biz de zamanlama olarak denk getirelim ve Uzun Sokağın diğer çalışmalarını yapalım diye düşündük” diye konuştu.

MALİYETİN YÜZDE 50’Sİ BELEDİYEDEN YÜZDE 50’Sİ HAK SAHİPLERİNDEN

Başkan Alper Taban, Uzun Sokağın bin 750 metrekare alana sahip ve 155 metre uzunluğu bulunduğunu anımsatarak, “Burada 62 işyeri ve 37 mesken bulunuyor. Projeyi yapabilmek için öncelikle salt çoğunluğun onayı gerekiyor. Yarında bir fazlası evet demesi lazım ki bir bu işi yürütelim. Kafamıza göre yaptık diyemiyoruz. Projenin maliyetiyle ilgili de biz bunun yüzde 50’sini talep edeceğiz. Yarısını İnegöl Belediyesi olarak biz karşılayıp, yarısını da yer sahiplerinden talep edeceğiz. Burada yerde değişen taşın, dikilen bir aydınlatma direğinin bedelini de vatandaşlarımıza yansıtmıyoruz. Kişinin sadece kendi binasına, cephesine, ona ait olan kısmına yapılan çalışmanın ücretini almış olacağız” dedi.

Konuşma sonrası Fen İşleri Müdürlüğü tarafından projeye dair detaylı sunumlar yapıldı.