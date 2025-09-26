Bursa Büyükşehir Belediyesi, su kesintisi iddialarını yalanlayarak, gündemde resmi bir kesinti olmadığını duyurdu. Kuraklık nedeniyle kriz planı taslağı hazırlandığını belirten belediye, yakın zamanda yağışlarla baraj doluluk oranlarının artmasını bekliyor ve sorumlu habercilik çağrısı yaptı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, son dönemde basında yer alan su kesintisi iddialarına ilişkin bir açıklama yayımladı.

Uzun süredir yaşanan kuraklığın dünya genelinde ve Türkiye’de su temininde sorunlara yol açtığını belirten belediye, Bursa’da yakın vadede su kesintisi planı olmadığını vurgulayarak açıklamada, basına yansıyan belgenin bir kriz planı taslağı olduğu, resmi bir su kesintisi kararının bulunmadığını duyurdu.

Belediye, “Yakın zamanda beklenen yağışlarla barajlarımızın doluluk oranının artmasını bekliyoruz. Su kesintisi uygulamak zorunda kalmayacağımızı değerlendiriyoruz. Aksi bir durumda, gerekli bilgilendirme yapılacaktır,” dedi.

SORUMLU HABERCİLİK ÇAĞRISI

Belediye, basın mensuplarını, toplum sağlığını doğrudan etkileyen konularda resmi kurumlardan teyit almadan haber yapmamaya çağırdı.

Açıklamada, “Yanlış ve yanıltıcı haberler, tasarruf yapılması gereken bir dönemde panik nedeniyle aşırı su tüketimine yol açmıştır. Bu, sorumlu habercilik ilkesiyle bağdaşmamaktadır” ifadelerine yer verildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi, kuraklığı göz önüne alan uzun vadeli planlamalarla su kullanım kapasitesini artırmak ve tüketimi azaltmak için yapısal dönüşüm çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.