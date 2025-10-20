19 Ekim Muhtarlar Günü resmi törenleri bu sabah gerçekleştirildi. Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başlayan törenlerde, muhtarlık müessesesinin önemine vurgu yapıldı.

BURSA (İGFA) - 2015 yılında çıkan Başbakanlık genelgesinin ardından 2016 yılından bu yanan kutlanan 19 Ekim Muhtarlar Günü, tüm Türkiye'de olduğu gibi İnegöl'de de düzenlenen törenlerle kutlandı.

19 Ekim tarihinin Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle, resmi törenler bu sabah gerçekleştirildi. 09.00'da Atatürk Anıtında yapılan çelenk törenine; Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, Muhtarlar Derneği Başkanı Oktay Garip, siyasi parti temsilcileri ve STK temsilcileri katıldı.

MUHTARLIK MÜESSESESİ DEMOKRASİNİN TEMEL TAŞIDIR

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende, Muhtarlar Derneği Başkanı Oktay Garip anıta çelenk sunumunu yaptı.

Ardından günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Oktay Garip, 'Muhtarlık müessesesi 1829'dan günümüze bu topraklarda aziz milletimize hizmetini sürdürmektedir. Genel ve yerel sorunların ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmesine köprü rolü oynayan muhtarlık müessesesi, Osmanlı'dan günümüze taşınan önemli bir yerel yönetim birimidir. Yerel yönetimlerin mihenk taşları olan köy ve mahalle muhtarlıklarımız vatandaşlarımızın ilk devlet ve hizmet kapısıdır. Muhtarlarımız köylerimizde ve mahallelerimizde özveriyle çalışmış, devletimizin her zaman gören gözü, işiten kulağı olmuştur. Her geçen gün büyüyen bu güzel şehirde milletimizden aldığımız güçle 116 muhtarımız ile görevimizi yerine getirmekte, milletimizin acısıyla hüzünlenip, derdiyle dertlenip, sevinciyle sevinmekteyiz. Muhtar siyasetten uzak, tarafsız, tamamen kendi kişiliğiyle toplumda kabul görmüş halkın güvenoyu ile seçilmiş en önemli kanaat önderidir. Yerel yönetimin kılcal damarı ve demokrasinin temel taşıdır. Bu büyük camianın bir parçası olmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin banisi Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün demiş olduğu gibi; muhtar, demokrasinin temel taşıdır' dedi.

MUHTARLARIMIZ HALKIN SEÇTİĞİ YERELDEKİ ÖNEMLİ TEMSİLCİLER

Oktay Garip'in ardından İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da kürsüye gelerek bir konuşma yaptı. 19 Ekim'in Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle törenin bir gün gecikmeli yapıldığını hatırlatan Başkan Taban, 'Çok kısa bir zaman önce bir seçim gerçekleşti ve bu seçim neticesinde her bir muhtarımız kendi bölgesinde seçilme başarısı gösterdi. Her birinizi tebrik ediyorum. Halkın seçtiği yereldeki önemli temsilciler muhtarlarımız. Özellikle yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde çalışan, büyük bir özveri ve disiplinle halkın istek ve taleplerini alarak ilgili noktalara paylaşan birimlerimiz muhtarlıklarımız. Hem geçmiş dönemlerimizde hem mevcut dönem içerisinde birlikte çok güzel çalışmalar yapmaya gayret ettik. Hem kırsal mahallelerimizde hem merkez mahallelerimizde mahallelerimizin sorunlarını, problemlerini ortadan kaldıracak çalışmalar ortaya koymuş olduk. Burada başta kıymetli muhtarlarımız olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımızın emek ve gayretleri var. İnşallah dönemimizin kalan zaman diliminde de çok daha güzel çalışmalar yapmak için canla başla gayret edeceğiz' dedi.

VEFAT EDEN MUHTARLAR ANILDI

Konuşmasında dönem içerisinde yaşamını yitiren muhtarlara da değinen Başkan Taban, 'Döneme birlikte başladığımız ancak ani vefatlarıyla aramızdan ayrılan muhtarlarımız var. Hamidiye Mahallesi Muhtarımız Cemalettin İlgezdi, Orhaniye Mahallesi Muhtarımız Veli Çetin ve Tokuş Mahallesi Muhtarımız İsmail Yavuz vefat ettiler. Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Yine geçmiş dönemlerde de kaybettiğimiz, şehrimiz ve mahallelerimiz için hizmet veren, kaybettiğimiz pek çok büyüğümüz var. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum' ifadelerinde bulundu.

EN GÜZEL İMKANLAR CUMHURBAŞKANIMIZ TARAFINDAN MUHTARLARIMIZA SAĞLANACAKTIR

Başkan Alper Taban, Muhtarlar Günü olarak bir gün olmasının da çok kıymetli olduğunu işaret ederek 'Devletimizin muhtarlık müessesesine verdiği önemi ortaya koyuyor. Bazı talep edilen hak ve birtakım imkanların sunulması anlamında ben en güzel imkanların Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından muhtarlarımıza sağlanacağına eminim. Bu vesileyle tüm muhtarlarımızın gününü kutluyorum' diye konuştu.

MUHTARLIK, BİR KEZ DAHİ YAPILSA BİR RÜTBE GİBİ ÖMÜR BOYU TAŞINAN ÇOK KIYMETLİ BİR MAKAM

Törende kürsüye gelen son isim ise Kaymakam Eren Arslan oldu. Muhtarlık müessesesinin bizim kadim geleneğimizde, kültürümüzde ve yönetim anlayışımızda temel taşı olarak geçmişten bugüne devam eden çok kıymetli bir müessese olduğunu dile getiren Kaymakam Arslan, 'Muhtarlık, herhangi bir adaylık olmadan bir partiye mensubiyet olmadan o mahalle halkının ve yaşayanların teveccüh gösterip seçtiği, önder ve ilk müracaat edilen insan olarak kabul edilen çok kıymetli bir müessese. Toplumumuzda muhtarlık bir kez dahi yapıldığı zaman bir rütbe gibi ömür boyu taşınan çok onurlu bir makam, mevki. Ben geçmişten bugüne kadar şehrimize, beldemize mahallelerimize hizmet etmiş tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Ebediyete irtihal edenleri rahmetle anıyorum. Hali hazırda görevine devam eden muhtarlarımıza da teşekkür ediyorum' dedi.

Konuşmaların ardından tören sona erdi. Törenin ardından Belediye Başkanı Alper Taban; Kaymakam Eren Arslan ve muhtarları Belediye Binasında misafir etti.