Bursa'da İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun yeni oyunu 'Kadın Sığınağı' Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde yapılan gala gösterimiyle sahneyle buluştu. Tuncer Cücenoğlu'nun yazıp Volkan Derman'ın yönettiği oyun, 22'nci gösteri olarak İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu repertuarında yerini aldı.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi bünyesinde 2011 yılında kurulan ve geride kalan sürede 21 farklı oyunla izleyici karşısına çıkan İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni oyununun gala gösterimini gerçekleştirdi. Tuncer Cücenoğlu'nun yazıp Volkan Derman'ın yönettiği 'Kadın Sığınağı' isimli 2 perdelik dram türündeki oyun, 11 kişilik güçlü güçlü bir kadroyla Çarşamba akşamı ilk kez sahnelendi.

8 KADININ ÖYKÜSÜNÜ ANLATIYOR

Temel olarak kadına yönelik şiddet, istismar, toplumsal baskı, kadınların çaresizliği ve sığınma evleri bağlamında bir dramatik eser olan Kadın Sığınağı oyunu, farklı yaşamlardan gelinerek çaresizce bir sığınma evine yerleştirilen 8 kadının öyküsünü anlatıyor. Modern bir tragedya olan oyun, bu özellikleriyle sadece bir tiyatro değil aynı zamanda toplumun karanlıkta kalmış yüzünü görünür kılan bir ayna, kadınların yaşadığı şiddeti, çaresizliği, yalnızlığı ve en önemlisi umutlarını sahneye taşıyan bir farkındalık etkinliği rolü üstleniyor.

GALA İKİ ÖZEL TARİH ARASINDA YAPILDI

Oyunun galası aynı zamanda tesadüf olmayan çok önemli iki tarihin gölgesinde gerçekleştirildi. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ile 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü arasında yer alan günlerde yapılan gala ile 'Kadın Sığınağı' oyunu iki tarih arasında bir köprü oldu. oyunun vatandaşlar için ilk gösterimi de Dünya Kadın Hakları Günü olan 5 Aralık Cuma akşamı yapılacak.

SADECE BİR TİYATRO OYUNU DEĞİL, FARKINDALIK GÖSTERİSİ

Kadın Sığınağı tiyatro gösterisinin gala gecesi Çarşamba akşamı İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar, İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, oyuncuların aileleri ve sanatseverlerin katılımıyla Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirildi. Gala gösterimi sonrası oyun salondakiler tarafından ayakta alkışlanırken, program sonunda sahneye çıkan Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar, 'Bu akşam çok hüzünlendiğimiz, gözlerimizin dolduğu, ağlamaklı olduğumuz çok güzel bir oyun izledik. Tabi toplumumuzda maalesef böyle durumlar yaşanabiliyor. Beraberinde bu yönüyle bu oyunu bir tiyatro eseri olarak değil, aynı zamanda bir farkındalık etkinliği olarak da görmek lazım. İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatromuz 2011 yılında kuruldu ve bugüne kadar 21 farklı oyun sergiledi. Bu akşam da 22'nci oyunun galasını gerçekleştirdik. Gerçekten çok başarılı bir performans ortaya koydular. Emeği geçen tüm ekibe teşekkür ediyorum. İnşallah şehrimizde daha pek çok kültür sanat programını gerçekleştireceğiz' dedi.