Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi 'Yüzyılın Konut Projesi' olarak tanıtılan, 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçelerden biri de Güzelbahçe oldu. Güzelbahçe'de yapılacak olan TOKİ'lerle ilgili konuşan Başkan Günay, 'TOKİ'ye karşı değiliz fakat yerleriyle ilgili bazı kaygılarımız var' dedi.

İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediyesi Aralık ayı meclisi toplantısı Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi Meclis salonunda gerçekleştirildi. Gündem maddeleriyle ilgili görüşmelerin ardından Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay Güzelbahçe'de yapılacak olan TOKİ'lerle ilgili bilgilendirme yaptı.

TOKİ'Yİ İSTİYORUZ FAKAT KAYGILIYIZ

Toplu Konut İdare Başkanlığı'nın (TOKİ) Güzelbahçe'de yapılacak yerleriyle ilgili bazı açıklamalarda bulunan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, yapılmasına karşı olmadıklarını fakat yapılan yerlerle ilgili kaygı verici durumlar olduğunu söyledi.

Başkan Günay, 'Ülkemizin 81 ilinde yapılacak olan konutların Güzelbahçe'de de yapılıyor olması bizler için memnuniyet verici. İnsanlığın en önemli ihtiyaçlarından birisi olan 'barınma ihtiyacı'nın karşılanması hepimiz açısında çok doğru bir karar. Fakat herkesin bildiği gibi ülkemiz deprem kuşağında bu yüzden yapılacak yeni konutlarla ilgili ince eleyip sık dokumamız gerekiyor. Şu anda belirlenen yerlerden fay hattı geçiyor. Jeolojik Etütlerin özenli yapılması gerekiyor. İmar uygulamaları yapılmadan yani parselasyon Planları yapılıp, terkleri yapılması gerekmekte. Yelki köy içi ve Güzelbahçe köy içi üstündeki yerlerde imar planı yok, daha yapılmadı. Bunların bir an önce yapılması gerekmekte. Konut yapılacak araziler aşırı eğimli. Yerler iyi seçilmeli. TOKİ gelmesini istiyoruz. Fakat bu endişelerimiz giderilmesi kamuoyu açısından önemli' diye konuştu.