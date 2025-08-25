Bursa İnegöl Belediyesi yaz etkinlikleri kapsamında açık hava sinema gösterimi düzenlendi. Tur Rehberi filminin izlendiği etkinliğe vatandaşların ilgisi yoğun oldu.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi yaz gecelerine düzenlediği kültür sanat etkinlikleriyle renk katmaya devam ediyor. Bu kapsamda Pazar akşamı açık hava sinema gösterimi düzenlendi. Son dönemlerin sevilen yapımlarından biri olan “Tur Rehberi” filmi, Dörtçelik Endüstri Meslek Lisesi bahçesindeki yeşil alanda kurulan dev ekranda seyirciyle buluştu.

Vatandaşlara hem sıcak havada serin bir ortam hem de nostaljik bir açık hava sinema gecesi yaşatan etkinlikte, kamp sandalyelerini alıp alana gelen vatandaşlar açık havada film izlemenin keyfini çıkardı. Bazı izleyiciler çimlere oturarak samimi bir atmosferde filmi takip etti. Katılımın oldukça yüksek olduğu açık hava sinema gösteriminde, aileler ve gençler hep birlikte keyifli bir yaz akşamı geçirdi.