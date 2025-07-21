Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin birlikte düzenlediği 23.Helva Şöleni büyük bir coşkuyla gerçekleşti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği işbirliğinde düzenlenen 23. Helva Şöleni, muhteşem etkinliklere sahne oldu.

İzmit Doğu Kışla Gençlik Parkı'nda düzenlenen şölene vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sanatçılar Cüneyt Şentürk ve Cem Kayan’ın, Rumeli yöresine ait eserleri seslendirdiği festivalde vatandaşlar, halay çekerek keyif dolu anlar yaşadı.

HELVA KAZANININ AÇILIŞINI BÜYÜKAKIN YAPTI

Protokolün ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği 23. Helva Şöleni’ne Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Pehlivanoğlu’nun yanı sıra; Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı. Şölende Başkan Büyükakın ve protokol üyeleri gelenek olan helva kazanının açılışını gerçekleştirdi.

23. Helva Şöleni’nde konuşan Başkan Büyükakın, “Hasan Başkanın şahsında tüm yönetimine, bu ve benzeri organizasyonları yapan diğer derneklerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Bu alanda çalışan ve bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen birçok derneğimiz var. El birliğiyle çok daha güzel organizasyonlar yapmak boynumuzun borcu. Oralar bizim ata toprağımız, orayı unutmamak lazım. Neden bunu sürekli söylüyoruz. Oradakilerin gönlü açısından, onların gönlündeki yerimiz açısından bunu yapmak bizim için bir vatan görevidir. Çünkü oradakilerin gözü burada. Biz burada sağlam ve dik durursak oradakilere cesaret gelir, daha güvenli olur ve seslerini daha gür çıkarırlar. Esas olan orayla gönül bağımızın devam etmesi. Buradan Balkanlardaki soydaşlarımıza bir güven mesajının gitmesi son derece önemli. Biz onlarla ekonomik ve ticari faaliyetlerimizi daha da ilerletmemiz gerekiyor. Gerçekleşecek her türlü ekonomik, sosyal ve kültürel etkinlikler oradaki soydaşlarımızla bağlarımızı güçlendirecektir” dedi.

KOCAMAN VE ÖZLÜ TEŞEKKÜR ETTİ

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Balkanlardan gelen çok ciddi bir nüfusa sahip olduklarını belirterek, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti. Öte yandan Özlü, Balkanlardan göç hikâyesini konu alan bir göçmen müzesini hayata geçireceklerini söyledi.

Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Pehlivanoğlu ise yaptığı konuşmada, “Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği olarak birlik ve dayanışma ruhunu yaşatmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Rumeli kültürünün köklü geçmişi ve zengin gelenekleri bizlerin kimliğinin temel taşıdır. Bizler de bu mirası gelecek nesillere taşımak, örf ve adetlerimizi yaşatmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.