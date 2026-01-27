Bursa İnegöl Belediyesi tarafından Hamzabey Mahallesi'nde hayata geçirilen Kıyı Rekreasyon Projesi, göçmen kuşların uğrak noktası olan bölgeyi doğa, tarih ve yaşam alanlarıyla yeni bir cazibe merkezine dönüştürüyor. Bölgede çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi, kentin doğal ve kültürel değerlerini gün yüzüne çıkaracak önemli projelerden birini Hamzabey Mahallesi'nde hayata geçiriyor. Göçmen kuşların göç rotasında yer alan ve leylekleriyle bilinen bölgede yapımına başlanan Hamzabey Kıyı Rekreasyon Projesi, doğa ile tarihi aynı çatı altında buluşturmayı hedefliyor. Bölgede proje alanında yer alan yapıların yıkımları devam ediyor.

DOĞA İLE TARİH BULUŞUYOR

İnegöl'ün kuzey girişi olarak bilinen ve Bursa'nın en büyük Millet Bahçesi olarak yapımı devan eden İnegöl Millet Bahçesinin hemen karşısında konumlanan proje alanında; yürüyüş ve bisiklet yolları, kuş gözlem alanları ile kapsamlı çevre düzenlemeleri yer alıyor.

Proje hem bölge sakinlerine hem de ziyaretçilere doğayla iç içe bir yaşam alanı sunacak. Öte yandan, Osmanlı hanedanının ilk şehidi olarak kabul edilen Baykoca Türbesi ve çevresindeki tarihi cami de proje kapsamında ele alınıyor. Baykoca Türbesi'nin restorasyonu da gerçekleştirilerek bölgenin kültürel mirası korunacak ve gelecek nesillere aktarılacak.

Hamzabey'in sahip olduğu doğal güzellikler, tarihi yapılar ve kuş göç yolu gibi eşsiz değerler sayesinde İnegöl'ün yeni cazibe merkezlerinden biri olması bekleniyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölge, doğaseverler ve tarih meraklıları için önemli bir buluşma noktası haline gelecek.

ÖNEMLİ BİR CAZİBE MERKEZİ OLACAK

Bölgede çalışmalar İnegöl Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından hummalı bir şekilde sürdürülürken, Belediye Başkanı Alper Taban da kıyı şeridinde proje alanını oluşturacak bölgede yıkımların devam ettiğini duyurdu.

İnegöl'ün kuzey giriş kapısı olan tarihi Hamzabey Mahallesinde; yürüyüş yolu, kuş gözlem alanları, Baykoca Türbesi ve tarihi cami çevre düzenlemesiyle birlikte tarih ile doğayı buluşturacak projenin çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Başkan Taban, 'Hamzabey, sahip olduğu doğal zenginlikler ve tarihi değerlerle şehrimizin en özel bölgelerinden biri. Bu projeyle hem göçmen kuşların doğal yaşam alanlarını koruyor hem de Baykoca Türbesi başta olmak üzere tarihi mirasımızı hak ettiği şekilde gün yüzüne çıkarıyoruz. Vatandaşlarımızın doğayla iç içe vakit geçirebileceği, yürüyüş yapabileceği ve tarihi yakından hissedebileceği yeni bir yaşam alanını İnegöl'e kazandırıyoruz. Projemiz tamamlandığında burası sadece İnegöl için değil, şehir dışından gelecek misafirlerimiz için de önemli bir cazibe merkezi olacak' dedi.