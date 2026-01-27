Sakarya Valiliği, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü,Türkiye tarihinde ilk kez 'Maarif Modeli Destekleme Projesi'kapsamında bir fuarda iş birliği yapıyor. OSM'de kapılarını açacak Çocuk Edebiyatı Fuarı, 9 Şubat'ta başlayıp 17 Şubat tarihine kadar binlerce kaynak ve kitapla,Sakaryalı çocuklarla buluşacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Valiliği, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenecek Çocuk Edebiyatı Fuarı, özel bir organizasyon olmasının yanı sıra aynı zamanda Türkiye tarihinde ilk olma özelliği taşıyacak.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı marifetiyle 9 ve 17 Şubat tarihleri arasında Ofis Sanat Merkezi'nde (OSM) kapılarını açacak olan fuar 3 kurumu bir araya getirerek Maarif Eğitim Modeli'nin en belirgin özelliklerinden birini Sakarya'da hayata geçirmiş olacak.

Maarif Modeli Destekleme Projesi'ne örnek organizasyon güçlü iş birliği, farklı fikirlerin aynı noktada buluşması ve yeni eğitim modeli yaklaşımını yansıtacak.

Çocuk edebiyatı alanında ülkenin öne çıkan en büyük yayınevlerinin katılımıyla gerçekleşecek fuara, Büyükşehir Belediyesi ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Sakarya'nın dört bir yanındaki okullardan öğrenciler, bu hizmetle fuara ulaşım imkânı bulacak.

Fuarda çocuk edebiyatı alanında Türkiye'nin yetiştirdiği değerli isimler, öğrenci ve öğretmenlerle buluşacak, Yüzlerce farklı dalda, binlerce kitabın okuyucularla buluşacağı fuara rekor katılım bekleniyor.

38 yazar, 13 yayınevi, 20 bin kitabın yer alacağı fuarda TÜYAP Kitap Fuarı'na katılan birbirinden değerli isimler de yer alacak.Çocuk Edebiyatı Fuarı, 9 Şubat'ta OSM'de kapılarını açacak ve 17 Şubat'a kadar binlerce misafirini ağırlayacak.