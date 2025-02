İnegöl Belediyesi’nin çiftçiyi desteklemek adına başlattığı “Ücretsiz Toprak Analizi” uygulamasında 4 yılda 780 numunenin analizi yapıldı. 2024 yılında ise 1 yılda 236 numune analizi gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Alper Taban, bu uygulamayla hedeflerinin “Doğru yerde doğru üretim” olduğunu söyledi.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi’nin çiftçiyi desteklemek ve doğru üretim modellerini geliştirmek adına 2021 yılında hayata geçirdiği “Ücretsiz Toprak Analizi” uygulaması üreticilerin de yoğun ilgi göstermesiyle artarak devam ediyor. Bugüne kadar toplamda 780 numunenin analizi yapılarak üreticiler bilgilendirildi. İnegöl Belediyesi’nin Muhtarlık İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla yaptığı çalışma kapsamında 2024 yılında ise 236 toprak analizi gerçekleştirildiği açıklandı.

ÜCRETSİZ TOPRAK ANALİZİ

İnegöl’ün bereketli topraklarında yetişen ve dünyanın dört bir yanına sevkiyatı sağlanan tarım daha doğru yöntemlerle yetiştirilmesi, doğru yerde doğru üretim yapılması ve İnegöllü çiftçilere bu noktada mihmandarlık edilmesi amacıyla desteklerini kesmeden sürdüren İnegöl Belediyesi, 2021 yılında örnek bir çalışmanın startını vermişti. Çiftçilerin girdi maliyetlerini asgariye düşürmek, daha nitelikli üretim yapmak ve kullanılan gübrenin daha bilinçli bir şekilde kullanılmasını sağlamak adına bir laboratuvar ile anlaşan İnegöl Belediyesi, isteyen tüm çiftçilerin tarlalarının toprak analizini ücretsiz yaptıracaklarını duyurmuştu. Uygulama başladığı günden itibaren üreticiler tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandı. Toprak numunelerinin toplanması için özel torbalar hazırlayan İnegöl Belediyesi, muhtarlıklar organizasyonu ile vatandaşlara ulaştırılan bu torbalar ile numuneleri alarak laboratuvara ulaştırılıyor. Toprak analizleri İnegöl Belediyesi’nde toplanarak belirli aralıklarla anlaşmalı Toprak Tahlil Laboratuvarında çiftçilerden hiçbir bedel talep edilmeden yaptırılıyor.

780 NUMUNENİN ANALİZİ YAPILDI

Toprak analizi uygulamasının amacı daha nitelikli üretim yapabilmek adına “doğru yerde doğru üretim” modelinin geliştirilmesi. Toprak analiziyle üreticilere tarlalarına uygun ekim türleri, hangi üründen daha fazla verim elde edilebileceği gibi yönlendirmeler yapılabiliyor. 2021 yılında başlayan bu uygulamada bugüne kadar 780 numunenin analizi laboratuvarlarda yapıldı. Analiz sonuçları ise çiftçilerle paylaşılarak daha doğru bir tarım yöntemi için bilgilendirmelerde bulunuldu.

İNEGÖL TARIMI BİLİM İLE GÜÇLENİYOR

İnegöl Belediyesi’nin vatandaşlara her alanda desteğini sürdürdüğünü kaydeden Belediye Başkanı Alper Taban, özellikle tarımda yenilikçi, gelişimi sağlayacak adımların atılması adına öncü uygulamalar yaptıklarını söyledi. “İnegöl Belediyesi olarak çiftçimizin her zaman yanındayız” diyen Taban, “Geleneksel tarımı teknolojik yatırımlar ve bilimle birleştirerek güçlendirmeyi ümit ediyoruz. Teknolojik yatırımlarla üreticimizi doğru ürüne yönlendirmek ve toprağın değerini ölçümlemek adına ücretsiz toprak analizi uygulamamıza devam ediyoruz. Cerrah Ek Hizmet Binamızda yer alan Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’müze getirilen numuneler üretici ve tarla-bahçe bilgileri alınarak analiz yaptırılmak üzere laboratuvara gönderiliyor. Her üretici istediği kadar numune getirebilir. Bir sınırlama veya kısıtlama yok. Üreticilerimizin gelirken numunenin ait olduğu tarla-bahçeye ait tapu bilgilerini getirmesi yeterli olacaktır. Analizler İnegöllü üreticilerimiz için ücretsiz olarak belediyemiz tarafından yaptırılıyor” dedi.