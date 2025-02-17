Konya Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle bir araya gelerek 6 yıllık hizmet sürecini değerlendirdi ve 2025 yılı yatırımlarını ele aldı.KONYA (İGFA) - Konya Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile gerçekleştirilen toplantıda hizmet döneminin geride kalan 6 yılını masaya yatırdı. 2025 yılı yatırımlarını değerlendirdi.

Karatay Belediyesi birim müdürleri de iki gün süren toplantılarda, 2024 yılının geride kalan süresinde yaptıkları faaliyetler ile birimlerinin planlamaları ile ilgili birer sunum gerçekleştirdiler.

ÖNCELİĞİMİZ HER ZAMAN MALİ DİSİPLİN

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; göreve geldikleri günden bugüne kadar olan dönemi değerlendirdiği toplantıda ilk olarak mali disipline dikkat çekti.

Borçlanmadan, kredi ve faiz yükü olmadan Karataylıların emanetini taşıdıklarını aktaran Hasan Kılca; “Karatay Belediyesi olarak geride kalan süre içerisinde planlı ve özverili bir şekilde hareket ederek ciddi çalışmalar yaptık. Önceliğimiz her zaman mali disiplinin sağlaması oldu. Yatırımlarımızı planlarken, ince eleyip sık dokuyoruz. 385 bin vatandaşımızın emanetini taşıdığımızın bilincindeyiz. Bu noktada gururla belirtmek isterim ki tüm hizmetlerimizi öz kaynaklarımızla yaptık ve hiç borcumuz yok. Bu, belediyemizin mali disiplinini koruduğu ve ne kadar sağlıklı bir şekilde yönetildiğinin açık bir göstergesidir” şeklinde konuştu.

KARATAY’IMIZ HER GEÇEN GÜN DAHA DA GÜZELLEŞİYOR

İlçeye değer katan projelerle Karatay’ı her geçen gün daha da güzelleştirdiklerini belirten Başkan Kılca, temizlikten yol yapımına, parklardan sosyal donatı alanlarına kadar birçok alanda önemli işlere imza attıklarını vurgulayarak şöyle devam etti; “İlçe belediyelerinin en önemli görevleri arasında temizlik ve yol yapımı bulunmaktadır. Biz de bu bilinçle hareket ediyoruz. Tüm müdürlüklerimiz uyum içinde çalışıyor. Amacımız, Karatay’da yaşayan vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak. Bu doğrultuda, şehrimizi güzelleştirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Konya’daki diğer belediyelerimizle de birlik ve beraberlik içinde çalışıyoruz. Hedefimiz, hemşehrilerimizin daha rahat ve huzurlu bir hayat sürmesini sağlamak.”

VATANDAŞLARIMIZIN KARATAY’A OLAN İLGİSİ ARTTI

2025 yılı yatırımlarına da değinen Başkan Hasan Kılca, Engelsiz Yaşam Merkezi, Karatay Spor Merkezi, Yeni Nikah Salonu gibi ilçeye değer katacak birçok yatırımı da hizmete açmak için sabırsızlandıklarını dile getirdi.

Hasan Kılca; “Yaptığımız parklar, gençlik merkezleri, kafeler, sosyal donatı alanları gibi birçok yatırımımız vatandaşlarımızın ilgisini çekiyor ve bölgemize değer katıyor. Son açıklanan TÜİK rakamlarına göre ilçemizin nüfusu Konya oranına yakın bir oranda arttı. Bu da vatandaşlarımızın ilçemize olan teveccühünün arttığının göstergesi oldu. Hizmete açılmayı bekleyen Yeni Nikâh Salonu, Engelsiz Yaşam Merkezi, belediye tarihimizin en yüksek bütçeli yatırımı olan Karatay Spor Merkezi ve sırada bekleyen daha nice güzel yatırımımızla Karatay’ımız her geçen gün daha da güzelleşecek. 2025 yılında yine şehrimizin tarihi dokusuna uygun bir şekilde yeni alanlar üretmeye devam edeceğiz. Hemşehrilerimiz, tüm bu yatırımları fazlasıyla hak ediyor” açıklamalarına yer verdi.