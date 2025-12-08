Bursa İnegöl Belediyesi'nin AHİD iş birliğinde bu yıl 7'ncisini düzenlediği Aile Okulu sona erdi. 7 seminerin ardından yapılan sınav sonucunda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.

BURSA (iGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi'nin Aile Hayatını iyileştirme Derneği (AHİD) iş birliğinde bu yıl 7'ncisini düzenlediği Aile Okulu sona erdi.

Her hafta Cuma akşamı farklı bir konu ve farklı bir konuk ile gerçekleştirilen seminerlere ilçe halkının ilgisi yoğun oldu. 60 vatan seminerlerin tamamına düzenli olarak katılarak sınavlara girdi. Yapılan sınav sonucunda da dereceye giren kişiler için Cumartesi akşamı ödül töreni düzenlendi.

HEPİMİZE DÜŞEN GÖREVLER VAR

Belediye Başkanı Alper Taban, AHİD Başkanı Naci Köseoğlu, meclis üyeleri ve AK Partili yöneticilerin katıldığı ödül töreninde ilk 3'e giren kişilere hediyeleri takdim edildi.

Diğer tüm katılımcılara da Aile Okulu sertifikası verildi. Törende kısa bir selamlama konuşması yapan AHİD Başkanı Naci Köseoğlu, 'Aile Okuluna katılan herkesi tebrik ediyorum. Bu rehavet ve seküler dünyevileşme ortamında, bu konforizm ve rahat ortamında 7 hafta her Cuma burada bir şeyler öğrenip ailenizin huzuru, mutluluğu ve neslinizin kurtulması için, toplumun kurtuluşu için bu fedakarlığı yaptınız. Rabbim toplumun ıslahı yolunda hepimizi birer davetçi ve lokomotif eylesin inşallah. Ben Belediye Başkanımıza da özellikle teşekkür ediyorum. Aile konusunu çok ciddiye alıp destekliyor. Bu konuda hiçbir projeye hayır demiyor. Çünkü yangın var. Devlet Aile Yılı ilan etti. Ama devlette çaresiz. Cumhurbaşkanımız yine söyledi, nüfusumuz azalıyor, gençler evlenmeye korkuyor. Bu noktada hepimize düşen görevler var' dedi.

BÜTÜN İMKANLARIMIZI SEFERBER ETMEYE HAZIRIZ

Belediye Başkanı Alper Taban da 'Ailede yangın var' sözleriyle başladığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi: 'Bunu bir türlü başarmamız gerekiyor. Yok olmanın eşiğinde, arefesinde olduğumuzu düşünüyorum. Aileye inanılmaz bir saldırı var. Aile mefhumu bizim için çok kıymetli. Aile içindeki fertler bir arada gibi gözükse de ayrı dünyaların insanları olmaya başladılar. Bunu görüyor ve bir çözüm üretiyor olmamız lazım. Bütün imkanlarımızı seferber etmeye hazırız. Çünkü toplumun temeli aile. Nihayetinde aileyi parçalarsak, toplumu parçalarız diye düşünüyorlar. Aile Okulumuzu bu yıl 7'nci kez gerçekleştiriyoruz. 70 kez, 700 kez yapalım önemli değil. Yeter ki düzelsin.'

BOŞANMA SAYILARINDA CİDDİ ARTIŞ

'2024 yılında ülkemizde boşanan çift sayısı 187 bin 343. Son 10 yılda boşanma oranları yüzde 30'un üzerinde artış göstermiş. Gençler evleniyor ve çok kolay sebeplerle boşanıyorlar. İnegöl'de 2020 yılında 460 çift boşanmış. 2024 yılına geldiğimizde bu rakam 555'e yükselmiş. 2109 kişi evlenirken, bunun neredeyse dörtte biri kadar boşanma olmuş. Önümüzdeki günlerde biz bu konuda bir Aile Çalıştayı da yapacağız. Günün sonunda burada bir sınav oldu. Burada bir sıralama var ama ben katılan herkesi tebrik ediyorum.'

Konuşmaların ardından önce tüm katılımcılara sertifikaları verildi, ardından da dereceye girenlere altın ödülleri takdim edildi.