BURSA (İGFA) - Bursa'da Orhangazi Hürspor Kulübü, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Kulüp Genel Sekreteri Muharrem Değirmen, Kaleci Antrenörü Aykut Kahveci ve A Takımı futbolcuları, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılında Atatürk Anıtı'na çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu.

Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'ü minnet, saygı ve özlemle andıklarını belirten Hürspor yönetimi, üç yıldır aralıksız olarak 10 Kasım törenlerine katılıp çelenk koyan tek spor kulübü olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Genel Sekreter Muharrem Değirmen, Atatürk'ün 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' sözünü hatırlatarak, Hürspor'un bu anlayışı kendisine rehber edindiğini vurguladı. Değirmen, 'Atatürk'ün ışığında, sporu sadece fiziksel bir faaliyet değil, karakterin ve ahlakın bir göstergesi olarak görüyoruz. Onun açtığı çağdaş yolda yürümeye devam edeceğiz.' dedi. Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen törende duygusal anlar yaşanırken, sporcular ve kulüp yönetimi 'Mekanın cennet olsun Büyük Atatürk' mesajıyla saygılarını sundu.