Bursa Havayolları Çalışma, İstişare ve Girişim Grubu adına Dr. Murat Çalıkapan, Bursa Havalimanı'nın 2025 yılı verilerini değerlendirdi.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın yanı sıra Yalova, Bilecik, Balıkesir ve bölge illere hizmet veren Bursa Yenişehir Havalimanı'nın 2025 yılı istatistik bilgisi açıklandı. Bursa Havayolları Çalışma, İstişare ve Girişim Grubu adına Dr. Murat Çalıkapan, Devlet Hava Meydanları'ndan alınan veriler ışığında şunları söyledi:

KARGO UÇUŞLARI YÜZDE 36 ARTTI

'Tüm uçuşlarda iç hat uçak sayısı 27 bin 688 ve dış hat uçak sayısı 529 olmak üzere toplam 28 bin 217 olmuştur. Bu rakamlar ışığında tüm uçak sayısında geçtiğimiz 2024 yılına oranla yüzde 55 artış göstermiştir. Ticari uçak sayısı rakamlarına bakıldığında ise yine geçtiğimiz 2024 yılına göre önemli bir artışın olduğunu gözlemliyoruz. Ticari iç hat uçuşlarda 2025 yılında toplamda 1268 uçuş gerçekleştirildi. Dış hat ticari uçuşlarda ise 378 uçuşun olduğunu görüyoruz. Toplamda 1646 uçuşun olduğu 2025 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 32 artış gözlemliyoruz. Kargo uçuşlarında yurt içi yük taşımanın 1. 993.447 kg, yurt dışı yük taşımanın 1.002.996 kg ile geçtiğimiz yıla oranla yüzde 36 artışım olması bize şunu gösteriyor. Kargo uçuşlarındaki artışla beraber özellikle 2026 yılından sonra limanlar ve hızlı tren bağlantılı Bursa Havalimanı'nın gelecek dönemde kargo uçuşları için en doğru ve stratejik bir havalimanı olduğunu görüyoruz.

DIŞ HAT YOLCUDA YÜZDE 136 ARTIŞ

Bursa Havalimanı'nın bölgesel nitelikte bir havalimanı olduğunu gösteren en önemli unsurlardan birisi de hiç kuşkusuz yolcu sayısındaki artıştır. Tüm uçuşlarda iç hat gelen-giden yolcu sayısı toplamda 194 bin 338, dış hat gelen-giden yolcu sayısı toplamda 52 bin 922 olmuştur. Bu rakamlar ışığında 2024 yılına oranla iç hat yolcu sayısında yüzde 9'luk bir artış olmasına rağmen dış hat yolcu sayısında özellikle Almanya Düsseldorf ve Stutgart uçuşlarının başlamasıyla birlikte rekor seviyede yüzde 136 artış olmuştur.

Bursa Yenişehir Havalimanı her yönüyle büyüyen, gelişime açık, geleceğin en stratejik havalimanlarından birisi olacağını bizlere gösteriyor. Bursa Havalimanı'na hep birlikte sahip çıkarak yakın dönemde daha fazla uçuşu Bursa'mıza kazandırabiliriz. Bursa Havayolları Çalışma, İstişare ve Girişim Grubu olarak Bursa'ya inandığımız gibi Bursa Havalimanı'na da inanıyoruz.