Bursa Büyükşehir Belediyesi, Harmancık ilçesinde devam eden orman yangınları nedeniyle Çamoğlu, Ilıcaksu ve Dutluca mahallelerinin tahliye edilmesine karar verdi. Tahliye işlemleri için BURULAŞ’a ait 16 araç ve ekipler bölgede görev yaparken, söndürme ve soğutma çalışmaları aralıksız sürüyor.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, an itibariyle kentte devam eden orman yangınlarıyla ilgili bir bilgilendirme yayımladı.

Açıklamada, Harmancık ilçesinde yangın riski nedeniyle Çamoğlu, Ilıcaksu ve Dutluca mahallelerinin boşaltılmasına ve bu mahallelerde yaşayan vatandaşların tahliyesine karar verildiği belirtildi.

Tahliye işlemlerini yürütmek üzere belediyenin iştiraki BURULAŞ’a ait 16 araç ve ekiplerin bölgeye sevk edildiği, vatandaşların güvenli alanlara nakledilmesi için çalışmaların hızla sürdürüldüğü kaydedildi.

Yangınla mücadelede dünden bu yana özveriyle görev yapan tüm ekiplere teşekkür eden Büyükşehir Belediyesi, devam eden söndürme ve soğutma çalışmalarında kolaylıklar diledi.