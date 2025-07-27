Edirne Keşan'da Kunduracılar Çarşısı’nda tamamlanan kaldırım yenileme çalışmaları sonrası esnaflar, hidrolik bariyer eksikliği, temizlik sorunları ve bırakılan kumlardan şikâyetçi. Belediye ekiplerinin ilgisizliğinden yakınan esnaf, sorunların çözümü için yetkililere çağrıda bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kunduracılar Çarşısı’nda yapılan kaldırım düzenleme çalışmaları tamamlandı, ancak esnafın sorunları bitmedi.

Çarşı sakinleri, belediyenin verdiği sözleri tutmadığını belirterek, hidrolik bariyer sisteminin kurulmaması, temizlik eksiklikleri ve çevrede bırakılan kumlardan dolayı mağdur olduklarını ifade etti.

HİDROLİK BARİYER SÖZÜ YERİNE GETİRİLMEDİ

Esnaflar, çalışma öncesi çarşı girişindeki demir kapının kaldırıldığını ve Belediye Başkanı’nın vadettiği hidrolik bariyer sisteminin hâlâ uygulanmadığını belirtti.

Bariyer eksikliği nedeniyle çarşının otoparka döndüğünü, araçların kontrolsüz giriş-çıkış yaptığını dile getiren esnaf, bu durumun hem güvenliği hem de iş düzenini olumsuz etkilediğini vurguladı.

ÇÖP VE KUM SORUNU ÇÖZÜLMEDİ

Kaldırım çalışmalarının ardından çöp bidonlarının yerleştirilmediğini belirten esnaf, “Yerler çöp, izmarit ve kumla dolu. Rüzgârla savrulan kumlu zemin, müşterilerin ayakkabılarıyla dükkânlara taşınıyor” diyerek temizlik sorununa dikkat çekti. Esnaflar, çarşının görüntüsünün bozulduğunu ve müşteri memnuniyetinin azaldığını ifade ettiler.

Çalışmaların üzerinden 15 gün geçmesine rağmen belediyeden hiçbir yetkilinin bölgeyi ziyaret etmediğini belirten esnaf, denetim ve kontrol eksikliğinden yakındı.

“Bir kez bile gelip sorunları dinlemediler” diyen çarşı sakinleri, belediyenin ilgisiz tutumuna tepki gösterdi.

Kunduracılar Çarşısı esnafı, hidrolik bariyerlerin bir an önce kurulması, çöp bidonlarının yerleştirilmesi ve düzenli temizlik yapılması talebinde bulundu.