Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında çıkan orman yangını ile ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Şahısla birlikte benzin bidonlarının da olduğu araç emniyete getirildi.Esmanur GÜLBAHAR / BURSA (İGFA) - Alınan bilgiye göre Bursa'da terörle şube ekipleri, Orhaneli Harmancık ilçeleri arasında çıkan yangınla ilgili bir şahsı evinin önünde yakaladı.

Şüphelinin birçok farklı noktada da yangın çıkarttığı kesinleşirken, şahsın aracından da en az 6-7 adet daha benzin bidonu olduğu belirlendi.

Şahısla birlikte, benzin bidonlarının da olduğu 03 HK 184 plakalı araç ise Harmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Yetkililer şüphelinin olaydaki rolünü belirlemek için çalışmalarını sürdürürken olayla ilgili geniş çaplı da tahkikat başlatıldı.

BAKAN TUNÇ: İHBAR ÜZERİNE 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında bulunan mevkide çıkan orman yangında müdahalenin sürdüğünü belirterken, ihbar üzerine başlatan soruşturma kapsamında bir şüphenin gözaltına alındığını doğruladı.

Olayla ilgili adli soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirten Bakan Tunç, 26 Haziran'dan bu yana Türkiye genelinde orman yangınlarıyla bağlantılı 21 kişinin tutuklandığını açıkladı. Bakan Tunç maddi soruşturmaların kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.