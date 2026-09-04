İzmir'in Çiğli ilçesinde belediyeye ait Akvaryum Kafe, gece saat 02.47'de motosikletle gelen kimliği belirsiz iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İZMİR (İGFA) - Çiğli Belediyesi'nin açıklamasına göre Akvaryum Kafe'ye gece saatlerinde motosikletli iki kişi tarafından silahla ateş açıldı. Saldırı sırasında kafede kimsenin bulunmaması nedeniyle can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi.

Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, emniyet güçleri saldırganların kimliklerini belirlemek ve yakalamak için soruşturma başlattı.

Belediye, daha önce Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın makam aracının da silahlı saldırıya uğradığını hatırlatarak, son saldırıyla birlikte süreci yakından takip ettiklerini bildirdi.

Açıklamada, saldırıların arkasındaki bağlantıların ortaya çıkarılması için adli sürecin takip edildiği belirtilerek, 'Belediyemizin ve dolayısıyla halkın iradesinin hedef alındığı bu saldırıları kınıyoruz' ifadelerine yer verildi.