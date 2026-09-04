İstanbul'da vatandaşların kişisel verilerinin yasa dışı 'panel' sistemleri üzerinden ele geçirilerek bazı hukuk bürolarına satıldığı ve mağduriyetlere yol açıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildi. 39 avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemleri başlatıldı.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen kişisel veri soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda vatandaşlara ait kişisel verilerin yasa dışı yollarla ele geçirilerek 'panel' adı verilen sorgulama sistemlerinde kullanıldığı tespit edildi.

Söz konusu sistemlerin bazı hukuk bürolarına ücret karşılığında ve abonelik yöntemiyle kullandırıldığı belirlendi. Bazı hukuk bürolarının ise herhangi bir hukuki ilişkisi bulunmayan kişilerin bilgilerine bu sistemler üzerinden ulaşarak, gerçeğe aykırı 'borcunuz yasal takibe düştü' ve 'hakkınızda haciz işlemi başlatıldı' gibi ifadelerle vatandaşları mağdur ettiği öne sürüldü.

Soruşturmanın ilk aşamasında yasa dışı sistemi kurduğu, işlettiği ve gelir akışında yer aldığı belirlenen şüpheliler hakkında işlem yapılırken, 10 şüpheli hakkında kamu davası açıldı.

Soruşturmanın genişletilmesiyle yasa dışı panel sistemini kullandıklarına ilişkin somut delil elde edilen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere ait 39 farklı avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Bakan Gürlek, vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi ve ticari meta haline getirilmesinin kabul edilemeyeceğini belirterek, 'Hukuku istismar ederek hukuksuzluk yapan hiç kimsenin yanına kâr kalmayacaktır' mesajını verdi.

Vatandaşlarımızın mahremiyeti bizim için dokunulmazdır!



Vatandaşlarımızın kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla ele geçirilmesi, ticari bir meta hâline getirilmesi ve bu bilgiler kullanılarak vatandaşlarımızın mağdur edilmesi asla kabul edilemez.



Bu çerçevede İstanbul: — Akın Gürlek (@abakingurlek) September 4, 2026