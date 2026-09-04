AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, il genelindeki saha çalışmaları kapsamında Mazıdağı ilçesini ziyaret ederek teşkilat mensupları, yerel yöneticiler ve vatandaşlarla bir araya geldi. Yoğun bir tempoda gerçekleşen ziyarette Kılıç, Mazıdağı'nın yakaladığı güven ve huzur ortamıyla makus talihini yendiğini belirtti.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Programına AK Parti Mazıdağı İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen İlçe Danışma Meclisi Toplantısı ile başlayan AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, İlçe Başkanı Mehmet Denli ve partililerce karşılandı. Toplantının ardından Kılıç ve beraberindeki heyet; AK Parti Mazıdağı Belediye Başkan Adayı İlhameddin Belek, önceki dönem İl Başkan Yardımcısı Mehmet Beşir Güneş ve İlçe Koordinatörü Şükran Aksin ile birlikte Mazıdağı Kaymakamı Volkan Özer'i makamında ziyaret etti. Görüşmede ilçede yürütülen projeler ve geleceğe yönelik yatırımlar ele alındı.

'Güven Ortamından En Karlı Çıkan Mazıdağı Olacak'

Danışma Meclisi'nde birlik ve beraberlik vurgusu yapan Milletvekili Kılıç, teşkilatların ortak hareket etme gücüne dikkat çekerek şunları söyledi:

'AK Parti teşkilatları köklerini halkımızın yapıcı cesaretinden almıştır. 'Terörsüz Türkiye' idealleri çerçevesinde geldiğimiz noktada sizlerin dirayeti en büyük gücümüz oldu. Güvenin tesis edildiği bu süreçten en karlı çıkacak yer Mazıdağı'dır. Huzur ve refah ortamının daim olması için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.'

Muhtarların Talepleri Dinlendi

Merkez ve kırsal mahalle muhtarlarının da katıldığı toplantıda altyapı, çevre düzenlemesi, yol ve sosyal alan ihtiyaçlarına dair talepler tek tek dinlendi. Hizmet anlayışlarının insan odaklı olduğunu ifade eden Kılıç, iletilen sorunların bakanlıklar ve ilgili kurumlar nezdinde takipçisi olacağını belirterek kapılarının muhtarlara her zaman açık olduğunu vurguladı.

Kırsal Mahallelerde Vatandaşla Buluşma

Ziyaret programı Engin, Bahçecik ve Kocakent mahallelerine yapılan saha gezileriyle sona erdi. Vatandaşlarla sohbet eden ve taleplerini dinleyen Kılıç, sadece seçim dönemlerinde değil her zaman sahada olduklarını belirtti. Kılıç, Mazıdağı'nın kalkınması ve kazanımların artması için çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini ifade etti.