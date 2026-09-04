Adalet Bakanı Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında 3 faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. 24 Nisan'dan bu yana 40 dosyada 46 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olay çözüme kavuşturuldu.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul cinayetlere ilişkin yürütülen soruşturmalarda önemli sonuçlara ulaşıldığını duyurdu.

Bakan Gürlek'in açıklamasına göre İstanbul'da 2022'den beri kayıp olan Zeynep Yıldırım'ın cinayeti, yürütülen soruşturma kapsamında ortaya çıkarıldı. Yıldırım'ın kaybolmadan önce iletişim kurduğu Fethi Dağlı'nın sorgulanmasının ardından 1 Eylül'de yapılan yer göstermede kadın cesedi bulundu. Adli Tıp Kurumu tarafından kimliği belirlenen cesedin Yıldırım'a ait olduğu tespit edilirken, Dağlı yeniden tutuklandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2012 yılında İsmail Akın ile 10 yaşındaki kızı Elif Akın'ın öldürülmesine ilişkin dosya da 14 yıl sonra yeniden açıldı. HTS kayıtları, baz çalışmaları ve yeni deliller doğrultusunda şüpheliler belirlenirken, dört ilde düzenlenen operasyonlarda 15 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 2016 yılında öldürülen Abdurrahman Aysu'nun cinayetiyle ilgili soruşturmada ise faillerin yanı sıra suçun gizlenmesinde rol aldığı değerlendirilen şüpheliler tespit edildi. Manisa, Bursa ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adalet, er ya da geç mutlaka tecelli edecektir!



Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın liderliğinde, hiçbir suçun ve hiçbir suçlunun cezasız kalmaması için adalet ve güvenlik teşkilatlarımız arasındaki güçlü koordinasyonu daha da ileri taşıyoruz. Bir evladın, bir annenin, bir: — Akın Gürlek (@abakingurlek) September 4, 2026

Bakan Gürlek, 24 Nisan 2026'da kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla bugüne kadar 40 dosyanın aydınlatıldığını, bu dosyalarda 46 kişinin hayatını kaybettiği ve 7 kişinin yaralandığının belirlendiğini açıkladı. Teknolojinin sunduğu imkanlardan yararlanarak eski dosyalardaki delillerin yeniden inceleneceğini belirten Bakan Gürlek, 'Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir dosyayı unutmayacak, hiçbir faili meçhulün peşini bırakmayacağız' mesajını verdi.