KAYSERİ (İGFA) - Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, yapımı devam eden Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nde incelemelerde bulunarak çalışmalardaki son durum hakkında bilgi aldı.

TURKOVAC'ı geliştiren bilimsel ekosistemin daha güçlü bir altyapıyla geleceğe taşınacağı merkez; aşı çalışmalarının yanı sıra monoklonal antikorlar ve ileri biyoteknolojik ürünlerin araştırılması, geliştirilmesi ve pilot ölçekte üretimine imkân sağlayacak.

Yaklaşık 750 milyon TL yatırımın gerçekleştirildiği merkezin iç mekân çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanması, ardından gerekli makine ve üretim ekipmanlarının devreye alınması planlanıyor.

İncelemeler sırasında değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, TURKOVAC'ın Erciyes Üniversitesinin aşı alanındaki tecrübesini ortaya koyan öncü çalışmalardan biri olduğunu belirterek, yeni merkezin bu birikimi çok daha ileriye taşıyacağını söyledi.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, 'Tamamlandığında yalnızca Kayseri'ye değil, ülkemize ve insanlığa aşı ve biyoteknoloji alanındaki araştırmalarla önemli katkılar sağlayacak çok güçlü bir altyapıya sahip olacağız' dedi.

Merkezin Türkiye'deki üniversiteler açısından benzersiz bir niteliğe sahip olacağını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, çalışmalara sağlanan destek dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Strateji ve Bütçe Başkanlığına ve enstitüleşme sürecindeki katkıları dolayısıyla YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a teşekkür etti.

Aşı Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ise merkezin tamamlandığında yalnızca Erciyes Üniversitesine değil, Türkiye'ye ve uluslararası araştırma çalışmalarına hizmet verebilecek bir mükemmeliyet merkezi haline geleceğini belirtti.

TURKOVAC ile aşı geliştirme alanında önemli bir başarıya imza atan Erciyes Üniversitesi, yeni yatırımla birlikte aşı ve biyoteknolojide araştırmadan üretime, bilimsel çalışmadan nitelikli insan kaynağı yetiştirmeye uzanan güçlü bir ekosistem oluşturmayı hedefliyor.