Şırnak'ın Cizre ilçesinde görev yapan Polis Memuru Melih Kaygusuz, 6 Temmuz'da geçirdiği trafik kazasında yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
ANKARA (İGFA) - Şırnak'ta Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Melih Kaygusuz, 6 Temmuz 2026'da görevi sırasında trafik kazası geçirdi.
Kazada ağır yaralanan Kaygusuz, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Ancak 3 Eylül 2026'da yaşamını yitirerek şehit oldu.
Emniyet Genel Müdürü Vali Ali Fidan, yayımladığı mesajla şehit Polis Memuru Melih Kaygusuz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk milletine başsağlığı diledi.
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