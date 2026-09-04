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Emniyet Genel Müdürü Vali Ali Fidan, yayımladığı mesajla şehit Polis Memuru Melih Kaygusuz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk milletine başsağlığı diledi.

Kazada ağır yaralanan Kaygusuz, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Ancak 3 Eylül 2026'da yaşamını yitirerek şehit oldu.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde görev yapan Polis Memuru Melih Kaygusuz, 6 Temmuz'da geçirdiği trafik kazasında yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

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